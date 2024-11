Un OL remanié à Hoffenheim ne gagne toujours pas (2-2)

D'abord avec un 11 remanié, puis avec ses attaquants titulaires, l'OL a cédé à la dernière seconde à Hoffenheim et ne gagne toujours pas (2-2).

Des regrets finalement, mais aussi l'impression que l'OL n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour l'emporter à Hoffenheim. Deux buts, un pour chaque équipe, ont rendu le temps additionnel de cette affiche totalement fou (2-2). Mais cela fait quatre matchs sans succès désormais pour les hommes de Pierre Sage.

Comme on pouvait s’y attendre avec autant de changements (dix par rapport à Lille vendredi dernier), l’Olympique lyonnais a balbutié son football en première période. Sevré de ballons (45e), il n’a presque jamais inquiété le gardien adverse. Seul Georges Mikautadze, de la tête, a cadré une tentative (9e). Pour le reste, nous n’avons vu que du bleu sur les cages de Rémy Descamps, même si les grosses occasions allemandes n’ont pas été légion non plus (11e, 29e et 43e). Pour sa première apparition sous ce maillot, le gardien a d’ailleurs alterné le chaud et le froid, mais il a été le Rhodanien le plus sollicité de la première mi-temps.

Des changements qui changent tout

Cela veut dire beaucoup, et après la pause, cette apathie s'est logiquement payée par l’ouverture du score du Français Valentin Gendrey, qui a devancé Abner sur un centre (1-0, 47e). Le 16e de Bundesliga était même tout près de doubler la mise à la 53e. Un événement qui a eu le mérite de faire réagir les coéquipiers de Maxence Caqueret, à l’image de cette action pour Gift Orban (56e). A l’heure de jeu, Pierre Sage a décidé de bouleverser toute son attaque, avec les entrées de Rayan Cherki, Malick Fofana et Alexandre Lacazette.

Un temps additionnel de dingue

Tout de suite, les Lyonnais ont été plus pressants, et dès la 65e minute, Abner a profité d’une combinaison entre Caqueret, Lacazette et Cherki pour propulser le ballon au fond des filets (1-1). La fin de rencontre est devenue assez folle et intense, avec des actions des deux côtés. Descamps a réalisé deux arrêts déterminants (76e, 86e. De l’autre côté, Cherki et Lacazette se sont aussi montrés dangereux. Dans le temps additionnel, le dernier nommé pensait même avoir offert la victoire à son équipe d’une belle demi-volée (1-2, 93e), mais c’était sans compter un dernier ballon mal dégagé pour Hoffenheim, et le tir de Tohumcu, qui donne un goût amer à ce résultat final (2-2, 95e).

La série n'est pas très bonne pour l'OL, qui reste sur trois matchs nuls de rang toutes compétitions confondues avant d'accueillir Saint-Etienne pour le derby dimanche à 21 heures. En C3, il n'avance pas beaucoup, occupant la 9e place après quatre journées (sept points). Il se rendra à Qarabag à la fin du mois, un déplacement qui sera crucial dans la course au top 8.