Titulaire pour la première fois avec l'OL, Warmed Omari s'est montré à son avantage à Hoffenheim ce jeudi (2-2). Découvrez le top et le flop de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d'Hoffenheim - OL (2-2) : Omari s'est mis au niveau

On attendait de voir ce qu'il pouvait donner, lui qui n'a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent depuis sa venue à l'OL. Warmed Omari était titulaire pour la première fois avec la tunique rhodanienne, une première pas forcément évidente, à l'extérieur, dans une équipe remaniée, et en coupe d'Europe qui plus est. Mais l'ancien Rennais, prêté à l'Olympique lyonnais avec option d'achat, à fait plus que rassurer ce jeudi à Hoffenheim.

D'abord très sobre, il a su s'imposer dans les duels, notamment aériens, qu'il a disputés. Après la pause, on a aussi vu qu'il était capable de prendre des initiatives ballon au pied, avec des passes intéressantes pour trouver des partenaires dans des zones offensives. Il a aussi tenu son rôle de défenseur jusqu'au bout, avec de précieuses interventions, même s'il n'a rien pu faire sur les deux buts concédés. Parmi les mentions, Tanner Tessmann a livré une prestation très correcte, comme Duje Caleta-Car et Abner, buteur mais aussi coupable sur l'ouverture du score.

Le flop d'Hoffenheim - OL (2-2) : Sage, trop de changements tuent le changement

Encore une fois, son pari n'a pas été payant. Comme à Toulouse (1-2), même si la victoire était arrivée en fin de partie, Pierre Sage a remodelé dans les grandes largeurs son 11 de départ pour cette affiche de Ligue Europa. Dix changements par rapport à Lille vendredi (1-1), c'est beaucoup, et c'était trop au vu de la première période catastrophique de son équipe. Il a le derby de dimanche dans son viseur, mais l'Olympique lyonnais doit aussi gagner des rencontres, et pas seulement penser à celle d'après.

Si sa politique de turnover a le mérite de laisser sa chance à tout le monde, elle condamne finalement les remplaçants, qui ne marquent pas de points avec ce système. On pense notamment aux offensifs. Les trois titulaires (Orban, Mikautadze et Benrahma) n'ont quasiment pas combiné, le jour et la nuit avec les trois entrants (Lacazette, Cherki, Fofana). Cela aurait pu être payant sans la dernière offensive allemande, mais elle sanctionne assez logiquement un scénario qui est finalement corrélé au résultat ce jeudi soir. Pour l'instant, les effets positifs de ces chamboulements se font attendre.