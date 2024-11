Abner raconte son plaisir d'évoluer à l'OL

Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Venu cet été renforcer l'effectif lyonnais, Abner semble s'être parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Le Brésilien se montre en tout cas très enthousiaste.

Toute sa vie, Abner pourra dire que son passage à l'OL a fait de lui un international brésilien. Convoqué pour la première fois en octobre, le latéral gauche remettra ça en novembre. S'il n'est pas forcément le plus flamboyant, bien qu'il aime se projeter vers le but adverse, l'ancien footballeur du Real Betis rempli pour l'instant très bien son rôle, jouant le jeu de la concurrence avec Nicolas Tagliafico.

Arrivé lors du mercato estival, il avait très vite donné son accord à l'Olympique lyonnais pour rejoindre le Rhône. "Même si l'équipe était mal classée, ça ne me faisait pas peur. C'est un club qui a toujours eu les faveurs des Brésiliens. Il existe une connexion qui date des années Juninho. Je compte bien poursuivre cette tradition, a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe. Quand j'ai signé, Bruno Guimaraes (Newcastle) m'a dit que j'allais être heureux à Lyon, car il y a de belles personnes ici."

"J'ai été bien accueilli par le staff et les joueurs"

Des incertitudes émergeaient suite à ce recrutement, des interrogations que le footballeur de 24 ans a commencé à lever lors de ses huit apparitions sous sa nouvelle tunique (un but). Une bonne acclimatation qu'il confirme. "J'ai été bien accueilli par le staff et les joueurs. Je n'ai pas trop senti le poids du changement. Niveau foot, c'est aussi technique qu'en Espagne, mais c'est plus physique, a-t-il observé. Le groupe est de qualité et c'est agréable de s'entraîner avec de tels garçons. Le truc qui m'inquiète, c'est le froid. Ma femme dit qu'elle aime bien ça, mais elle ne sait pas ce que c'est (rires). Je sais qu'on va souffrir."