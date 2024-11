OL : Clinton Mata a l'impression "d'être important pour le groupe"

Depuis son arrivée à l'OL en juillet 2023, Clinton Mata est devenu un élément essentiel du groupe lyonnais. Ce dont le défenseur a bien conscience.

Soyons honnête, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre lorsque l'OL a annoncé le recrutement de Clinton Mata en juillet 2023. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour constater que l'international angolais (12 sélections) est un élément précieux dans un groupe.

De haut de ses 32 ans, il apporte de l'expérience et surtout une polyvalence qui n'est pas négligeable. Capable d'évoluer à droite ou dans l'axe d'une défense, il contribue à stabiliser l'arrière-garde rhodanienne, même s'il reste encore du chemin. L'ancien du FC Bruges est pratiquement incontournable dans le 11.

"Le plus important, c'est d'être sur le terrain"

Cette saison, il a disputé 10 rencontres sur 13, toutes en tant que titulaire. Pour les autres, il était soit diminué, soit laissé au repos. Il est resté sur le banc seulement contre Lille vendredi dernier (1-1). Latéral ou central, Mata n'a en tout cas pas de préférence. "Pour moi, le plus important c'est d'être sur le terrain, d'apporter un plus et d'aider mes coéquipiers, a-t-il insisté. Ensuite, la décision (sur son placement, NDLR) revient au coach. J'ai l'impression d'être important pour le groupe, comme d'autres joueurs."