OL - Auxerre : Caqueret et Orban écartés, Mata au repos

Ce dimanche, Pierre Sage a choisi de se passer des services de Maxence Caqueret et Gift Orban. À 15h, les deux joueurs regarderont des tribunes OL - Auxerre, aux côtés de Clinton Mata, laissé au repos.

Chaque week-end, les choix de Pierre Sage sont scrutés puis discutés et ceux ou du moins celui de ce dimanche contre Auxerre (15h) ne va laisser personne de marbre. Pour la venue du club bourguignon, trois jours après la défaite en Ligue Europa, l’entraîneur de l’OL a décidé de se passer des services de Maxence Caqueret. Le milieu de terrain ne fait pas partie de la liste de 21 joueurs retenus pour cet affrontement de la 9e journée de Ligue 1 à Décines.

Comme d’autres coéquipiers avant lui, il fait les frais d’un début de saison raté et donc de la philosophie de Sage de juger les états de forme et l’investissement au quotidien. Un sacré coup dur pour Caqueret qui, en l’espace de deux mois, passe de titulaire indiscutable avec parfois le brassard, à remplaçant puis hors du groupe. Toutefois, les prestations de l’ancien international espoirs laissaient à désirer et Pierre Sage montre que personne n’est intouchable dans son groupe.

Deuxième convocation pour Molebe

À 15h, c’est donc des tribunes du Parc OL que Maxence Caqueret regardera ses coéquipiers tenter d’accrocher une place dans le Top 5. Il sera accompagné par Gift Orban, lui aussi écarté du groupe, et Clinton Mata. Sous le coup d’une suspension pour le derby et ayant enchaîné deux matchs presque complets après sa blessure, le défenseur angolais va profiter d’un peu de repos avant le déplacement à Lille, vendredi prochain. Les choix faits par Pierre Sage font des malheureux, mais aussi des heureux. Déjà retenu contre Strasbourg fin août, Enzo Molebe va connaitre son deuxième groupe professionnel contre Auxerre. Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah sont eux blessés et absents.

Le groupe de l’OL contre Auxerre : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Zaha