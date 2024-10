Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Ce dimanche (15h), l’OL dispute son troisième match en une semaine contre Auxerre. Ayant déjà effectué des rotations contre Besiktas, Pierre Sage ne changera pas tout comme à Toulouse. Mais la venue auxerroise peut lui permettre de relancer certains avant le triptyque Lille - Hoffenheim - Saint-Etienne.

La trêve internationale à peine terminée, l’OL a vite été remis dans le bain de son quotidien de cette campagne 2024-2025. Après le déplacement au Havre dimanche dernier, les Lyonnais ont reçu Besiktas jeudi soir en Ligue Europa et en feront tout autant ce dimanche après-midi contre Auxerre. Trois matchs en une semaine, la formation lyonnaise commence à avoir pris le pli depuis septembre et ce n’est pas pour déplaire aux joueurs. Mercredi, Saïd Benrahma ne cachait pas que l’enchaînement des matchs permettait une plus large rotation et donc des egos moins frustrés. "L’Europe en milieu de semaine, c’est trop bien quand on aime le foot, on est content, surtout quand on ne joue pas beaucoup." Contre Besiktas, Pierre Sage avait fait le choix de lancer quatre nouveaux joueurs par rapport au match précédent en Ligue 1.

Des petites retouches afin de faire marcher la concurrence, mais surtout pour ne pas changer tout d’un coup. La défaite a remis (un peu) en cause ces choix, mais l’épisode Toulouse a servi de vaccin à l’entraîneur lyonnais. Faire huit changements d’un coup n’était peut-être pas la meilleure des idées. Y en-a-t-elle vraiment une ? Pas forcément à l’écouter. "On avait complètement fait tourner l’équipe après l’Olympiakos. Huit, c’est trop quand ça ne marche pas, quatre, ce n’est pas assez dès que ça ne marche pas (sourires). On se pose ces questions de la rotation, mais au-delà du nombre, ce sont aussi les associations auxquelles on réfléchit pour qu’elles soient fructueuses."

L’opportunité de faire enfin souffler Lacazette ?

Assurant n’avoir "pas de vision sur le match suivant qui ne sera que vendredi" contre Lille, Pierre Sage ne peut occulter le calendrier à venir de l’OL. Avec le LOSC, Hoffenheim et le derby avant la prochaine trêve internationale, la réception d’Auxerre est l’occasion presque rêvée de relancer certains éléments. On pense notamment à Georges Mikautadze. Les entrées du Géorgien sont loin d’être transcendantes, mais avec les dernières prestations d’Alexandre Lacazette ne peut-il pas avoir une chance de se mettre en évidence plus qu’un quart d’heure ? En août dernier, Sage avait laissé entendre que Lacazette observerait des plages de repos et serait géré par le staff.

S’il ne finit que rarement les matchs, le capitaine les débute quasiment tous, hormis à Toulouse, pour un maigre bilan. Son entraîneur l’a une nouvelle fois défendu, même si on ne peut s’empêcher de voir les difficultés du vice-champion olympique dans le jeu, en plus de sa finition. "Ce qui serait plus grave, c’est qu’il ne se crée pas d’occasions et qu’il loupe l’ensemble des choses qu’il entreprend. Ce qui n’est pas le cas. Aujourd’hui, c’est vraiment la finition. J’ai une occasion en tête en toute fin de mi-temps sur une passe de Rayan Cherki où il frappe au premier poteau. C’est par période. Il nous a prouvés en marquant au Havre ou avec son doublé contre les Rangers qu’il était capable de tenir le rythme de l’an dernier."

Avec le triptyque qui s’annonce sur les quinze prochains jours, faire reposer le numéro 10 contre Auxerre coulerait presque de source. D’autant plus que Sage n’a pas hésité à mettre en avant la connexion entre Mikautadze et Benrahma sur et en dehors des terrains. Dans sa recherche d’association fructueuse, le technicien en a une sur son banc.

Quatre joueurs à presque 180 minutes cette semaine, la question des cartons

Comme à chaque match de l'OL, le secteur offensif est celui où les interrogations sont les plus grandes. Avec Ernest Nuamah blessé, c’est une munition en moins dans l’effectif lyonnais. Seulement, jeudi, Malick Fofana, Gift Orban, Wilfried Zaha et Georges Mikautadze ont démarré sur le banc. On ne peut pas forcément dire qu’ils mériteraient une récompense pour ces entrées, mais on a pu voir qu’il y a un OL avec et sans Fofana notamment. Ce ne devrait malgré tout pas être le seul secteur à évoluer par rapport à la défaite contre Besiktas. Certains ont besoin de reprendre du rythme (Matic), d’autres ont enchaîné 180 minutes ou presque depuis la reprise (Tolisso, Niakhaté, Maitland-Niles, Mata) et se pose aussi la question des cartons.

Cela ne devrait pas entrer dans la réflexion principale de Pierre Sage et de son staff pour coucher un onze titulaire ce dimanche. Seulement, dans deux journées, se présente le derby contre l’AS Saint-Étienne. Un rendez-vous forcément important pour les supporters, mais aussi les joueurs du cru. Or, Corentin Tolisso et Rayan Cherki, au même titre que Clinton Mata qui regardera le match des tribunes ce dimanche, sont en sursis. Un jaune contre Auxerre et les retrouvailles avec les Verts s’envoleront. De quoi pousser un peu plus Sage à faire souffler Tolisso, qui a joué 176 minutes sur les deux premiers matchs post-trêve ? La logique instaurée par le coach voudrait que cette question ait une réponse par l’affirmative. Mais le natif de Lons-le-Saunier ne chamboulera pas tout.