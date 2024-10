Maxence Caqueret lors du derby OL – Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Au lendemain de leur communiqué commun, les groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne ont reçu un soutien de taille : celui de Pierre Sage. L’entraîneur de l’OL espère voir des supporters de l’ASSE le 10 novembre prochain à Décines.

Pour parler de ses supporters, Pierre Sage a eu des mots assez durs et directs. Ne comprenant pas comment des sujets hors foot puissent entraîner des affrontements dans un stade entre supporters de l’OL, l’entraîneur lyonnais souhaite revoir le Parc OL comme un lieu de fête. Ce ne sera pas forcément le cas contre Besiktas jeudi prochain avec une jauge limitée à 30 000 spectateurs par le club. Ce le sera un peu plus, trois jours plus tard contre l’AJ Auxerre. Avec les 15 ans des Lyon 1950 fêtés pour ce match, l’ambiance devrait être bien loin de celle observée après OL - Nantes il y a quinze jours. Mais s’il y a bien un rendez-vous que tous les supporters lyonnais attendent, c’est celui du 10 novembre prochain contre l’AS Saint-Etienne.

"Il faut que tout le monde se tienne bien"

Après deux ans d’absence, le derby fait son grand retour du côté de Décines. Il reste encore du temps avant cette rencontre de la 11e journée, mais le choc régional est sur toutes les lèvres. Encore plus depuis jeudi et le communiqué commun des groupes de supporters stéphanois. Ces derniers réclament une présence dans le parcage visiteurs du Parc OL, onze ans après. Les supporters des Verts ont pu compter sur le soutien de Pierre Sage qui ne conçoit pas un derby à Décines ou dans le Forez sans supporters adverses. "Pour moi ce n'est pas réalisable, c'est nécessaire, et j'aimerais aussi que nos supporters puissent assister au match là-bas, puisqu'on l'a attendu depuis des années. Oui, il faut qu'ils (les supporters stéphanois) soient présents, mais il faut que tout le monde se tienne bien." Pas sûr que la préfecture du Rhône prenne en considération les envies du coach lyonnais.