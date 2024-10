Digard (Le Havre) : "On l’a vu, l’OL est capable de tout"

Dimanche, Le Havre reçoit l’OL au stade Océane. Malgré la spirale positive des Lyonnais, Didier Digard ne s’avoue pas vaincu et compte bien les faire douter.

À la dernière mi-janvier, l’OL avait entamé son année de la pire des façons en Ligue 1. Après une bonne série avant la trêve hivernale, les Lyonnais étaient retombés dans leurs travers au Stade Océane avec une défaite (2-1). Certaines décisions arbitrales avaient certes fait les gros titres, mais l’OL avait clairement déjoué en Normandie, à l’image des deux rouges pour Jake O’Brien et Duje Caleta-Car. Les deux défenseurs ne seront pas là dimanche (15h), l’un étant parti, l’autre suspendu. Ce succès havrais, Didier Digard compte bien s’en inspirer, mais assure qu’on "ne peut pas comparer l’effectif lyonnais à ce moment-là et aujourd’hui". Toutefois, le coach du HAC qui a pris la place de Lukas Elsner durant l’été, compte "s’appuyer sur l’état d’esprit affiché pour arracher cette victoire".

"Ils n'ont pas encore la continuité pour aspirer aux premiers rôles"

Dans une spirale plus que négative avec quatre matchs sans victoire, Le Havre est dans une dynamique à l’opposée de celle de l’OL. La trêve peut-elle avoir cassé l’élan lyonnais ? Digard n’a pas souhaité y penser, mais ne s’avoue pas vaincu par avance comme l’une des équipes en forme du moment. Pourquoi ? Car l’OL "est capable de tout. On l’a vu, il y a des moments où ils excellent et d’autres où ils sont plus en difficulté. C’est très dur de lire l’équipe qu’ils mettront parce qu’ils ont un tel effectif qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et tout changer en cours de match." Saluant les qualités individuelles de l’effectif de Pierre Sage, l’entraineur havrais estime que les Lyonnais "n’ont pas encore la continuité pour aspirer aux premiers rôles. Mais, c’est un groupe qui se doit de finir très haut en Ligue 1."