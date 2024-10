Cherki détonateur du jeu de l'OL par le dribble

Revenu il y a un mois seulement face à l’OM, Rayan Cherki a rapidement mis tout le monde d’accord à l’OL. En moyenne, il est le joueur qui réussit le plus de dribbles en un match dans les cinq grands championnats.

Pendant tout l’été et le début de la saison, les critiques ont mis en lumière le manque de créativité dans le jeu de l’OL. Avec des profils au milieu de terrain quasiment similaires et pas forcément les plus techniques dans la zone de vérité, la formation lyonnaise a eu toutes les peines du monde à se montrer dangereuse. Ce n’est pas avec un seul ajout que tout a été bousculé, mais le retour de Rayan Cherki a clairement fait du bien. Si ses absences de repli peuvent parfois causer du tort, le numéro 18 a apporté son grain de folie et sa capacité à casser les lignes balle au pied.

Que ce soit sur le côté ou dans le cœur du jeu. Depuis son retour dans le groupe contre l’OM, l’OL va sensiblement mieux et l’international Espoirs n’y est clairement pas étranger. Avec deux buts et deux passes en cinq matchs, Cherki se montre décisif et indispensable. "Rayan est un joueur exceptionnel parce qu’il comprend bien le jeu. C’est un joueur très technique qui sait quand il faut faire la passe, n’a pas manqué de souligner Malick Fofana avec qui l’entente est au rendez-vous sur le terrain. J’essaye de m’adapter, je comprends de plus en plus quand il va donner la passe et quand il va dribbler où je dois aller. À l’entraînement, ça se voit, on travaille ces phases, on discute et la connexion se fait comme ça."

De l'incertitude chez les adversaires

Avec les deux ambidextres, Pierre Sage peut s’appuyer sur le côté imprévisible et sur cette capacité à faire la différence par le dribble. S’il n’est revenu que depuis un mois, Rayan Cherki est pourtant le joueur qui réussit le plus de dribbles sur 90 minutes dans les cinq grands championnats, d’après Opta. Ce sont près de 6 dribbles (5,8) par match sur lesquels Cherki a réussi à y apporter un bilan statistique en marquant, en trouvant un coéquipier ou en étant à l’avant-dernière passe. Une vraie évolution de ce côté-ci.