Sage "ne comprend pas" les affrontements entre supporters de l’OL

Deux semaines après les incidents entre supporters de l’OL, Pierre Sage a fait part de son incompréhension. Pour l’entraîneur, l’amour du club devrait passer avant tout.

L’avantage avec Pierre Sage est que tous les sujets peuvent être abordés et que généralement, on peut être à peu près certain qu’il y répondra avec une forme d’honnêteté. Alors, quand le sujet des incidents entre supporters de l’OL a pris place au milieu de la conférence de presse d’avant Le Havre - OL, le technicien ne s’est pas défilé, bien au contraire. Questionné sur une certaine peur de vivre désormais des matchs durant lesquels des incidents peuvent éclater, Sage a balayé ce sentiment "mais bien sûr que ça me touche".

Les affrontements après OL - Nantes ont donné lieu à 19 interdictions commerciales de stade et 16 plaintes de la part du club lyonnais. En arriver à de tels extrêmes, Pierre Sage ne comprend pas. "Je me demande comment deux personnes qui supportent le même club, qui lèvent les mains en même temps quand on marque ou se mettent les mains sur les cheveux quand on prend un but, peuvent ensuite se battre. Je ne comprends pas."

"S'ils ont envie de faire ça, qu'ils laissent le foot tranquille"

Concentré avant tout sur le foot, Pierre Sage ne souhaite pas polémiquer plus qu'il n'en faut. Toutefois, il estime que le Parc OL doit être l’expression d’une ferveur populaire et surtout d’un amour inconditionnel pour le club et la formation lyonnaise. Pas celui des revendications qui n’ont rien à voir avec le football. "Ce n’est pas le football qui les amène à se battre. C’est autre chose, donc c’est l’expression d’autres aspects dans le cadre du football et ça n’a rien à voir avec le pourquoi ils se tapent dessus. C’est ça qui est dommage. S’ils ont envie de faire ça, qu’ils laissent le football tranquille. Vous l’aimez, vous aimez votre équipe, donc je ne comprends pas." Le temps de quelques instants, Pierre Sage a délaissé son costume de coach, rejoignant la pensée de beaucoup.