L'OL a annoncé avoir adressé 19 interdictions commerciales de stade suite aux incidents après le match face à Nantes. Le club a aussi déposé 16 plaintes.

Appelé à réagir après les déplorables événements dans la foulée du match OL - Nantes (2-0), l'Olympique lyonnais a pris le temps avant de communiquer sur les actions mises en place. Il l'a finalement fait ce mardi 15 octobre, annonçant 19 interdictions commerciales de stade (ICS) allant de 3 à 18 mois.

Les raisons évoquées sont les suivantes : dissimulation du visage, port d'arme et violence volontaire aggravée. A ce bilan, il faut ajouter les 16 plaintes déposées par le club pour trois motifs distincts : introduction d'une arme dans une enceinte sportive, violence volontaire en réunion ou avec préméditation et violence volontaire avec autre circonstance aggravante. Ce dernier point concerne par exemple le fait de se dissimuler la tête.

Des personnes extérieures aux groupes mises en cause

Dans le texte publié une dizaine de jours après les faits, l'institution rhodanienne explique que les ICS ont été prononcées à l'encontre "d'individus ayant participé à la rixe de part et d’autre." Elle précise également que "les premiers éléments indiquent que des personnes extérieures aux groupes de supporters ont pu multiplier les provocations, notamment sur les réseaux sociaux et le parvis du stade, avant et pendant le match, et auraient contribué à envenimer la situation."

Regrettant les "tentatives de récupérations de toutes natures", l'OL "poursuit son travail d’identification et espère pouvoir prononcer d’autres sanctions et adresser d’autres plaintes ces prochains jours." Le club rappelle aussi qu'il "a toujours plaidé pour des sanctions individuelles fortes", sans considérer l'appartenance à une association de supporters, ne voulant pas "polariser le débat."

Le club face aux limites de ses possibilités juridiques

Qualifiant de "graves et d'inacceptables" les incidents ayant gâché la victoire des hommes de Pierre Sage, l'Olympique lyonnais répète qu'il "ne dispose que d’un arsenal juridique limité dans la lutte contre les dérives de ce type, et qu’il a impérativement besoin du soutien des pouvoirs publics dans ce combat." Un discours qu'il tient régulièrement après des événements comme ceux du 6 octobre dernier.

En effet, le moyen le plus efficace pour punir les fauteurs de troubles est de les contraindre à pointer au commissariat lors des rencontres. Mais pour cela, il faut leur signifier une interdiction administrative et judiciaire de stade, ce qui ne peut être décidé que par les préfets ou la justice.

Désormais, le plus important est surtout d'aller vers l'apaisement entre les collectifs de fans, et l'OL assure "travailler à la recherche de solutions" en ce sens. Soulignons par ailleurs que le racisme n'est pas mentionné dans ce document. Sur ce sujet, Laurent Prud'homme participera ce mercredi à une table ronde à l'hôtel de ville de Lyon.