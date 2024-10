Lindsey Horan avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Buteuse jeudi soir à Wolfsburg, Lindsey Horan a parfaitement fêté sa convocation avec les États-Unis. La capitaine américaine rejoindra sa sélection pour deux amicaux contre l’Islande.

Elle est décidément sur un nuage depuis le début de la saison. Même en étant moins bien, comme ce fut le cas à Wolfsburg (0-2) jeudi soir, Lindsey Horan arrive à se montrer décisive. Buteuse sur penalty à la 54e minute, la milieu a fait le break pour l’OL et permis à son équipe de respirer un peu mieux. Tout ne fut pas parfait en Allemagne pour les Fenottes et leur Américaine, mais l’essentiel a été assuré. Avec ce penalty transformé, Horan porte de son côté à six son nombre de buts depuis le début de la saison, confirmant son excellente forme.

La gardera-t-elle après la trêve internationale ? À voir la gestion de Joe Montemurro avec sa numéro 26 puisque cette dernière va effectuer un long trajet durant la trêve. Après le titre olympique, Lindsey Horan va retrouver la sélection nationale pour deux amicaux contre l’Islande. Les deux matchs se joueront les 25 et 27 octobre de l’autre côté de l’Atlantique.