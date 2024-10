La récupération, mode d’ordre à l’OL avant Le Havre

Ce vendredi, Pierre Sage ne pouvait pas disposer d’un groupe au complet. Avec les retours tardifs de nombreux internationaux, l’entraîneur de l’OL n’aura qu’une séance pour travailler avec l’ensemble de son effectif.

La bonne nouvelle de la journée a été de revoir Nemanja Matic toucher de nouveau le ballon. Touché au dos contre les Rangers, il avait dû faire l’impasse sur la réception du FC Nantes il y a presque deux semaines. Toutefois, la séance du milieu s’est limitée à un travail individuel en compagnie d’Alexandre Fahri, l’un des préparateurs physiques du groupe professionnel de l'OL. Au moment où ses coéquipiers ont fait leur apparition sur l’un des terrains d’entraînement du GOLTC, le Serbe s’est éclipsé pour poursuivre son travail loin des regards.

La présence de la sentinelle lyonnaise est de ce fait largement compromise pour le déplacement au Havre, dimanche à 15h. Clinton Mata sera lui bien de la partie, après avoir pris part à la séance du jour comme toutes celles de la semaine. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage qui ne va avoir qu’une vraie séance pour pouvoir travailler avec tout son groupe.

Séance individuelle pour #Matic avant l’arrivée de ses coéquipiers. Le Serbe avait été touché au dos contre les Rangers #OL #HACOL pic.twitter.com/A74cg9DTF5 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 18, 2024

Car s’il y a une indication à retenir de cette séance à deux jours de HAC - OL, c’est bien celle de la récupération. Avec la fin de la trêve internationale, le staff lyonnais a misé sur une régénération des physiques des internationaux. Revenus seulement jeudi soir, Abner, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann se sont contentés d’un travail en salle. Ce fut également le cas pour les Africains, que sont Ernest Nuamah, Moussa Niakhaté et Warmed Omari qui, après des exercices au chaud, ont pointé le bout de leur nez pour effectuer des tours de terrain et du travail physique. La préparation sera loin d’être idéale, mais Pierre Sage compte sur la dynamique lyonnaise pour garder la bonne trajectoire.