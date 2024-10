Devenue une pièce maitresse à l’OL, Damaris Egurrola a disputé jeudi soir son centième match sous les couleurs lyonnaises. Le tout en seulement deux saisons et demi.

Au moment des différents départs, dont celui d’Amandine Henry, la question avait été de savoir qui aurait les épaules assez solides pour prendre la relève. Deux ans plus tard, la question ne se pose même plus puisque Damaris Egurrola s’est rendue indispensable au sein de l’OL. Véritable pierre angulaire de l’entrejeu lyonnais, la Néerlandaise a pris de l’ampleur dans son rôle de sentinelle et s’est affirmée sous les ordres de Sonia Bompastor. Devenue une référence à son poste, Damaris a encore une marge de progression, elle qui a soufflé ses 25 bougies en aout dernier. Après un début d’aventure gâché par deux vilaines blessures, la milieu est aujourd’hui une cadre à l’OL.

Cinq titularisations sur six possibles cette saison

Titulaire lors de cinq des six matchs disputés depuis le début de la saison par l’OL, Damaris n’a pas souffert du changement de coach et Montemurro continue de s’appuyer sur la native d’Orlando. Jeudi soir, Damaris Egurrola était encore titulaire contre Wolfsburg et ce deuxième match de Ligue des champions était symbolique pour la Néerlandaise. En effet, la victoire contre le club allemand (0-2) a correspondu à son 100e sous le maillot lyonnais. Arrivée en janvier 2021, Damaris a atteint ce cap en seulement deux saisons et demi.