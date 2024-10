Un week-end chargé à l’OL Académie

Avec la seule réserve féminine exempte de match, le programme de l’OL Académie s’annonce chargé ce week-end.

C’est un marathon qui s’annonce ce week-end pour les supporters de l’OL et suiveurs de l’Académie. De samedi à dimanche, il risque d’y en avoir pour tous les goûts. Le retour à la compétition des joueurs de Pierre Sage est forcément attendu dimanche au Havre (15h). Mais le samedi servira de mise en bouche et de montée en température pour que l’excitation soit à son summum au moment du coup d’envoi de la 8e journée de Ligue 1. Car le menu s’annonce copieux au sein de l’Académie, avec seulement la réserve féminine qui fait relâche.

Les choses sérieuses débuteront dès samedi avec pas moins de quatre rendez-vous dont trois entre Décines et Meyzieu. Sur les terrains du centre de formation, les U19 et les U17 vont tenter de faire fructifier leurs bons résultats du week-end dernier. À 15h, les joueurs de Jordan Gonzalez affrontent le Paris FC, un nouveau concurrent de la seconde partie de tableau, tandis que ceux d’Amaury Barlet recevront l’Olympique de Valence. Deux rencontres importantes dans la course au maintien, ou du moins pour s’extirper de cette course et viser plus haut.

Confirmer du côté du futsal

À ces deux rendez-vous à Meyzieu, la réserve de l’OL y ajoutera un match au GOLTC à 18h face à Espaly. Quatrièmes de la poule I, les Lyonnais restent sur un revers dans le derby contre Saint-Étienne et semblent dans le creux de la vague. À cette crise de résultats s’est également ajoutée la mise à pied de Florent Sanchez et Chaïm El Djebali… Tout n’est pas aussi rose qu’en début de saison pour Gueïda Fofana, qui espère bien retrouver le sourire samedi soir.

Mais ce samedi de football n’est pas terminé à l’OL puisque la section futsal va également disputer la 2e journée de son championnat de D2 avec un déplacement à Strasbourg pour affronter le RCSA. L’occasion de confirmer le premier beau succès samedi dernier contre des Alsaciens, défaits en ouverture. Dimanche, le programme sera moins chargé à l’Académie avec seulement les U19 féminines qui reçoivent l’AAS Sarcelles à 15h. En même temps que le match de l’OL au HAC et que celui des Fenottes contre le Paris FC…

Le programme de l'Académie :

Réserve : OL - Espaly, samedi 18h

Futsal : Strasbourg - OL, samedi 16h

U19 : OL - Paris FC, samedi 15h

U17 : OL - Olympique de Valence, samedi 15h

U19F : OL - AAS Sarcelles, dimanche 15h