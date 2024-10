L’OL, en maitrise à Wolfsburg, continue son sans-faute (0-2)

Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg – OL (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

À peine inquiété par Wolfsburg, l’OL féminin a signé une deuxième victoire en deux matchs en Ligue des champions. Les Lyonnais restent invincibles dans ce début de saison.

On attendait un premier vrai test pour l’OL féminin. Il faudra repasser et attendre dimanche contre le Paris FC. Est-ce la formation lyonnaise qui était trop forte ou Wolfsburg trop en dedans ? La vérité doit se situer à mi-chemin, car il n’y a quasiment pas eu de match ce jeudi soir en Allemagne. Quasiment, car la deuxième mi-temps a donné lieu à un relâchement lyonnais. Les Fenottes se sont imposées (0-2) sans trop forcer contre l’une de leurs plus fidèles adversaires sur la scène européenne.

Mais il y a désormais une classe d’écart entre l’OL et Wolfsburg et cela s’est vu ce jeudi soir. Avec un seul ballon touché en première mi-temps dans la surface lyonnaise, le VfL ne pouvait pas espérer grand-chose. Côté rhodanien, objectif rempli avec cette deuxième victoire en deux matchs, même si le goal-average empêche les coéquipières de Christiane Endler d’être en tête de leur groupe.

Un relâchement en deuxième mi-temps

Repassé en 4-3-3 après avoir géré les organismes contre Dijon samedi dernier, l’OL a joué ce rôle de rouleau-compresseur qu’on lui connait. Toutefois, la précision a fait défaut pour que le tableau d’affichage reflète très clairement la domination française. Avec cinq tirs cadrés sur vingt tentatives, Melchie Dumornay et ses partenaires n’ont pas ajusté la mire. Pourtant, Wendie Renard, en bonne capitaine, a rapidement montré la voie dès la 8e minute sur un service de l’attaquante haïtienne.

Cette dernière n’a certes pas marqué, mais c’est encore elle qui provoque le penalty de la délivrance juste au retour des vestiaires. Fauchée dans la surface, Dumornay a permis à Lindsey Horan de faire le break (53e) et de donner de l’air aux filles de Joe Montemurro. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraitre, la deuxième période a vu un relâchement des Lyonnaises sur la mainmise du match. Cela fut sans conséquence, mais quand même… Cependant, l’objectif reste rempli avant d’affronter le Paris FC, dimanche.