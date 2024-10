L’OL a désormais l’objectif d’acculer son adversaire

Après avoir eu du mal à commencer sa saison, l’OL s’est lancé ces dernières semaines. Avec notamment un pressing collectif bien plus haut et qui permet aux Lyonnais d’être plus dangereux.

L’attente va enfin prendre fin. Après une coupure de plus de dix jours, les supporters de l’OL vont retrouver leur équipe préférée, ce dimanche, en déplacement du côté du Havre (15h). Ils avaient quitté les joueurs de Pierre Sage sur une bonne note face à Nantes et une quatrième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ce succès intervenait trois jours après une belle victoire face aux Rangers. Six points au cumulé, mais surtout la sensation que l’OL avait enfin trouvé son football. Pierre Sage a refusé de parler d’une patte aindinoise, mais force est de constater que les principes souhaités par le coach depuis sa prise en mains n’ont jamais été aussi visibles que depuis quelques semaines. La prestation contre Nantes a été la plus aboutie pour beaucoup d’observateurs, mais reste avant tout l’aboutissement de semaines de progression, notamment sur l’aspect du pressing.

Les Rangers, symbole de cette volonté de presser haut

Quand l’OL est apparu coupé en deux en début de saison avec un effort individuel plus que collectif, l’entraîneur lyonnais a réussi à réajuster la chose. D’abord en reprenant confiance avec un passage en 3-5-2 pour repartir sur les fondamentaux comme la saison dernière au début de son intérim. Puis en reprenant des risques avec le 4-3-3 ou 4-2-3-1 modulable à souhait. C’est d’ailleurs cette tactique hybride qui permet à l’OL de presser bien plus haut son adversaire. On l’avait déjà vu contre Strasbourg avec des occasions chaudes de Mikautadze, mais des séquences contre Lens et l'OM et les victoires contre Glasgow et Nantes ont renforcé cette idée d’un pressing plus haut. Le but de Malick Fofana face aux Rangers pour le 1-0 est peut-être le meilleur exemple.

Suite à une frappe arrêtée, l’OL va chercher à étouffer son adversaire sur sa relance. Clinton Mata va jaillir dans les pieds de son vis-à-vis à 35m le long de la ligne, permettant à Rayan Cherki de partir en dribbles et de servir Fofana. Le second de Lacazette intervient sur un bloc médian certes, mais la malice de Fofana et sa récupération à 30m ont permis à l’OL de reprendre l’avantage. Sur le troisième, les Lyonnais poussent les Écossais à allonger alors que la volonté adverse était de repartir au pied. En plus du duel aérien gagné par Caleta-Car dans le rond central, Tolisso, assez haut, empêche Diomandé de maîtriser le cuir et le ballon finit vers la droite avant de finir dans le but avec Fofana.

Un manque de vitesse à l'arrière préjudiciable ?

Bien évidemment, cela ne fait pas toujours but, mais le renouveau offensif lyonnais s’explique aussi par cette position bien plus haute sur le terrain. Sur les sept premiers rendez-vous en Ligue 1, les Lyonnais ont effectué 113 récupérations hautes (dans les 40m adverses), deuxième total derrière le RC Lens. Le physique enfin à point de Tolisso permet à l’OL de presser plus haut. Le côté couteau suisse de Maitland-Niles favorise la position de l’Anglais soit comme piston droit avec Cherki qui se réaxe, soit dans une position de troisième milieu avec Cherki en 10.

On l’a d’ailleurs bien vu contre Nantes avant la trêve. Il manque encore de savoir si ce pressing peut tenir face à un gros du championnat ou en Europe. En tout cas, Pierre Sage a déjà ciblé un manque dans sa volonté d’acculer son adversaire : la vitesse de sa défense. "Lorsqu’on presse, on s’expose, donc avoir un peu plus de vitesse sur notre ligne arrière." La saison dernière, Jake O’Brien jouait ce rôle. Cette saison, l’OL est orphelin de son Irlandais et la défense bien plus lourde. Un manquement à régler pendant l’hiver ?