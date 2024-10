Chawinga, Dumornay et Diani forment l'attaque de l'OL à Wolfsburg

Pour ce deuxième rendez-vous de Ligue des champions, Joe Montemurro a choisi de revenir à du traditionnel. L'OL évoluera en 4-3-3 avec ce qui ressemble à l'équipe-type du début de saison.

Quand les garçons attendent avec impatience le retour de la Ligue 1 après une coupure internationale, les Fenottes enchaînent de leurs côtés. Ce jeudi, les joueuses de l'OL disputent leur deuxième match de Ligue des champions, leur quatrième rendez-vous en dix jours, en attendant le cinquième contre le Paris FC. Si Joe Montemurro a ménagé sa monture contre Dijon, en laissant certaines à la maison (Svava, Dumornay) et d'autres sur le banc (Horan), le coach australien a sorti la grosse équipe à Wolfsburg. Retour à un 4-3-3 avec notamment le trio en forme Horan - Damaris - Marozsan, en terres conquises en Allemagne.

Ayant pu souffler le week-end dernier, Sofie Svava retrouve son couloir gauche au sein d'une défense qui passe un premier vrai test ce jeudi soir. Devant, Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga enchaînent et retrouvent Melchie Dumornay dans un rôle de numéro 9. L'Haïtienne avait été remplacée numériquement par Vicki Becho à Dijon, Diani repiquant dans l'axe. Qu'on ne s'y trompe pas, l'OL ne prend pas ce déplacement à la légère et veut frapper un grand coup.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Renard (cap), Gilles, Svava - Horan, Damaris, Marozsan - Diani, Dumornay, Chawinga