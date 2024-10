Avec deux actions décisives chacun, Clinton Mata, Gift Orban et Malick Fofana sont les Lyonnais les plus décisifs en ce début de saison en Ligue 1. En espérant que le déplacement de l'OL au Havre change la donne.

Sur les dix dernières années et en loupant la moitié des exercices avec son départ à Arsenal, Alexandre Lacazette a été le joueur de l’OL le plus décisif sur cinq campagnes de Ligue 1. On savait la dépendance lyonnaise avec son buteur et ce n’est pas un mythe. Seulement, après sept journées dans ce championnat 2024-2025, Lacazette brille avant tout par son incapacité à trouver la faille. Il a loupé un penalty contre l’OM, touché le poteau à trois reprises, mais n’a toujours pas marqué. L’OL arrive malgré tout à s’en sortir tant bien que mal avec cette 8e place, à quatre points de la Ligue des champions.

Sept buteurs différents pour dix buts inscrits

Pour le moment, les Lyonnais les plus décisifs ne sont pas forcément ceux que l’on pouvait attendre. Auteur de deux passes décisives contre l’OM, Clinton Mata partage la vedette avec Gift Orban, auteur d’un doublé contre Strasbourg, et Malick Fofana, passeur pour le Nigérian avant d’offrir les trois points à Toulouse. De quoi espérer un avenir un peu plus radieux avec le retour en confiance du capitaine, déjà passeur à une reprise ? Les supporters lyonnais l’espèrent, et ce, dès dimanche (15h) contre Le Havre.