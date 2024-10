À l’occasion de la table ronde organisée mercredi à l’Hôtel de Ville de Lyon, Laurent Prud’homme a annoncé que l’OL allait porter plainte contre l’influence Bassem, sur fond d’incitation à la haine.

Elle ne réglera pas le problème en un claquement de doigts, mais la table ronde organisée mercredi sur le sujet du racisme dans les stades a au moins permis à Laurent Prud’homme et à l'OL de communiquer. Il y a eu le bus caillassé à Marseille, un incident raciste lors du match contre Strasbourg en août et dernièrement, les affrontements entre supporters lyonnais du virage nord et les Six Neuf Pirates. Ce dernier épisode a entraîné dix-neuf interdictions commerciales de stade, mais aussi seize plaintes déposées par l’OL. Il devrait y en avoir une 17e même si cette dernière ne sera pas pour les affrontements d’OL - Nantes, mais bien une "incitation à la haine" en marge de cette rencontre.

Laurent Prud’homme a en effet annoncé que la direction lyonnaise va porter plainte contre l’influenceur lyonnais Bassem Braïki, suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux de ce dernier. "C’est simple, clair et net. Donc, nous, on va créer un groupe de supporters bientôt. La banlieue, elle va aller au stade. Et celui qui n’est pas content, on lui ni*** sa mère !", avait déclaré l’ancien rappeur, déjà jugé pour des propos discriminatoires ces dernières années.