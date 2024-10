Un incident raciste a également eu lieu lors d’OL - Strasbourg

Les joueurs de l’OL et de Strasbourg lors de la séance des tirs au but (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercredi, à l’occasion de la table ronde pour lutter contre le racisme dans les stades, Laurent Prud’homme a fait une révélation. Un incident raciste avait été remonté à la direction de l’OL après la victoire contre Strasbourg.

Après l’épisode du parcage à Toulouse puis les affrontements entre supporters lyonnais après OL - Nantes, la parole de Laurent Prud’homme était forcément attendue mercredi à l’hôtel de Ville de Lyon. Le club lyonnais avait beau avoir pris des sanctions sur les incidents au Parc OL, la table ronde sur le racisme dans les stades organisée par la Ville de Lyon et la Licra collait malheureusement aux évènements récents au sein du club. Ayant pris le soin de revenir sur les agissements à Décines il y a dix jours "avec des torts et des responsabilités dans les deux camps", le directeur général de l’OL a fait une annonce pour la moins surprenante.

"Les images montraient un salut nazi"

La décision avait été prise de ne pas communiquer et de travailler en interne et avec les autorités pour régler l’affaire, loin du tapage médiatique. Mais un incident raciste avait eu lieu à l’occasion du match entre la formation de Pierre Sage et Strasbourg, fin août. "On reçoit, le lendemain du match, un mail sur une boite mail un peu anodine qui est ouverte pour la communication financière. Un de mes collaborateurs me prévient qu’on a reçu une alerte d’une personne qui dit avoir subi une agression d’insultes racistes avec des signes nazis.

Je lui ai répondu qu’on allait prendre ça très au sérieux et on est donc allé voir les images pendant des jours. On a trouvé une personne qui se chauffait avec une autre, car on n’avait pas le son, mais on la voyait en train de faire un geste nazi. Il n’y avait pas de ola dans le stade, donc il levait clairement le bras."

Interdiction commerciale de stade

Face à cette situation, le club a "appelé le leader du groupe" (qui n'a pas été mentionné par Laurent Prud’homme, Ndlr) pour lui faire part de l’incident et que l’OL "allait travailler sur le dossier pour voir s’il y avait quelque chose". Ce fut bien le cas puisque la direction lyonnaise a saisi le procureur qui a reconnu le geste nazi. Une interdiction commerciale de stade a été prononcée contre l’individu coupable et le club s’est aussi constitué partie civile. Pour le moment, aucune condamnation n’a été signifiée par un groupe de supporters.