Resté hors du groupe de l’OL contre Nantes, Wilfried Zaha avait été sanctionné par Pierre Sage au même titre de Gift Orban. L’Ivoirien aurait également séché l’entraînement du jour du match pour les joueurs non retenus.

La trêve internationale a permis de mettre les choses à plat et d’avoir une franche discussion. C’est ce qu’a déclaré Pierre Sage mardi sur RMC au moment de parler du cas de Wilfried Zaha. L’attaquant ivoirien est loin de donner la pleine mesure de son talent depuis son arrivée à l’OL fin août et un échange s’est imposé entre le coach et son joueur pendant cette coupure. "J'ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière par rapport au problème que nous avons rencontré. L'idée n'est pas de sanctionner pour sanctionner, mais simplement qu'il prenne conscience de ce qu'on attend de lui au club. Je lui ai dit qu'on avait recruté Wilfried Zaha, donc qu'on aimerait bien avoir Wilfried Zaha". Fidèle à lui-même, Sage n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de la situation.

Une discussion pour repartir sur de bonnes bases ?

Il en avait déjà fait de même après OL - Nantes. Interrogé sur les absences de Gift Orban et Wilfried Zaha dans le groupe lyonnais, le technicien français avait pointé du doigt des problèmes comportementaux, pas en adéquation avec l’objectif commun. Il avait été question d’une séance manquée après le match contre les Rangers. Pour l’Ivoirien, il semblerait qu’une absence non-justifiée à l’entraînement programmé avant OL - Nantes pour les joueurs non retenus a déclenché le courroux du staff lyonnais, selon nos confrères parisiens. De quoi pousser à avoir une discussion franche sur les attentes à venir pour Zaha.