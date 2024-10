Mikautadze "va devoir apprendre à dire non" pour réussir à l'OL

Recrue star de l’été, Georges Mikautadze ne vit pas les débuts rêvés avec l’OL. De retour chez lui, l’attaquant est en crise de confiance, avec notamment toutes les sollicitations qu’il peut subir en dehors.

Huitième de Ligue 1 après avoir bien redressé la barre, l’OL réussit un sacré tour de force en ce début de saison. À seulement quatre points de la Ligue des champions, la formation lyonnaise réussit cet exploit alors que ses attaquants sont à la peine. Après sept journées disputées, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze n’ont pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Le capitaine a certes débloqué son compteur en Ligue Europa mais pour le Géorgien, la disette commence à se faire longue. Il n’a d’ailleurs même pas pu compter sur le rassemblement d’octobre avec la sélection pour se refaire la cerise. Deux défaites et aucun but inscrit.

Les temps sont durs pour un joueur acheté 18 millions d’euros et dont les attentes étaient grandes, notamment sur son association avec Lacazette. Seulement, à l’OL, l’heure n’est pas à la panique et Pierre Sage l’a encore rappelé mardi sur RMC. "Il est en train de trouver sa place, de se fondre dans ce groupe." S’il a été la recrue phare de l’été lyonnais, Georges Mikautadze est malgré tout "arrivé dans une équipe convalescente, qui tente de recréer quelque chose et quand tout n’est pas huilé, les nouveaux ont du mal à s’acclimater", a noté notre consultant Nicolas Puydebois.

Les occasions sont bien là pour le Géorgien

Trois mois après son arrivée, Mikautadze voit forcément son manque d’efficacité devant le but pointé du doigt. Son penalty raté à Rennes dès la première journée aurait pu avoir une toute autre incidence si Mandanda ne l'avait pas arrêté. D’ailleurs, malgré un temps de jeu plutôt restreint (130 minutes) depuis début septembre, l’ancien du FC Metz se crée les occasions. Il en a eu six franches d’après Opta et aurait donc dû débloquer son compteur. Pour Enzo Reale, c’est de ce fait avant tout une "histoire de confiance. On sait comment fonctionnent les attaquants. Il suffit d’un but pour rentrer dans une spirale positive. Il faut qu’il reprenne de la confiance par les fondamentaux, en faisant des choses simples, pas en forçant."

D’ailleurs, malgré leur disette respective, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ne s'attirent pas forcément les foudres médiatiques. Leur zéro pointé interpelle logiquement, mais la spirale positive de l’OL fait que les médias "laissent à Mikautadze le temps de s’intégrer, de s’acclimater. C’est trop tôt pour lui tomber dessus." En faisant le choix du cœur, en revenant chez lui, l’international géorgien s’imaginait sûrement un autre début d’aventure. En choisissant le numéro 69, il avait rapidement mis les supporters dans sa poche, sans même avoir encore foulé une pelouse avec le maillot de l’OL.

"Loin de chez soi, on a moins toutes ces sollicitations"

En réalité, ces derniers temps, plus que les performances de l’attaquant, ce sont plutôt ses activités hors terrain qui sont mises en avant pour expliquer ses difficultés. Tout sauf une surprise pour les deux consultants de "Tant qu’il y aura des Gones". "C’est plus compliqué parce que tu as une vie en dehors. Quand tu joues loin de chez toi, tu as moins ces tentations." Comme Mikautadze, Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont évolué avec le club de cœur et tout ce que cela implique.

Un entourage très proche, des sollicitations à gauche, à droite, et donc une possibilité infinie de se perdre et de laisser le sportif de côté. C’est avant tout sur ce point-là que Mikautadze va devoir faire un travail. "Tout le monde est supporter, tout le monde veut des maillots, des places pour les matchs. On t’appelle, on te propose des sorties, des jolies soirées. Toutes ces sollicitations prennent beaucoup d’énergie physique et mentale, note l’ancien gardien champion de France. Si c’est un bon garçon, il ne veut pas décevoir ses copains. Mais s’il veut réussir et faire carrière à l’OL, il va être obligé d’en décevoir certains parce qu’il va être obligé d’apprendre à dire non. Et c’est le plus dur."

Que ce soit face au but ou dans sa vie, Georges Mikautadze va devoir faire le vide dans la tête. Et quelque chose nous dit que la réussite sportive ne va pas sans l’épanouissement de l’homme.