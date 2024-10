Dans un peu plus de trois semaines, l’OL et Saint-Étienne se retrouvent pour le premier derby depuis deux ans. Avant un possible arrêté préfectoral, les supporters stéphanois ont appelé les autorités à accepter leur présence au Parc OL le 10 novembre.

C’est ce qui s’appelle prendre le taureau par les cornes et même si cela concerne l’ennemi juré, on ne peut que saluer l’audace. Dans un peu plus de trois semaines, l’AS Saint-Étienne va débarquer au Parc OL pour le premier derby depuis deux ans. Un rendez-vous forcément attendu dans les camps après deux saisons de vaches maigres. Si les supporters lyonnais sont assurés de garnir les travées de Décines, la question se pose pour ceux venant du Forez. On ne va pas se mentir, une interdiction de déplacement tient la corde puisque le derby se joue sans supporters adverses depuis maintenant onze ans.

À la vue des récents évènements à l’OL, difficile de voir une autre annonce que celle de l’absence des fans de l’ASSE. Bien conscients de la situation, ces derniers ont choisi d’interpeller les autorités afin de mettre en place "les moyens nécessaires et existants pour accorder un nombre de places décent aux supporters stéphanois, à Lyon." Dans un communiqué commun, les quatre groupes de supporters de Saint-Etienne font front commun pour permettre le retour d’un derby avec l’ensemble des acteurs, que ce soit sur le terrain ou en tribunes.

"Se priver du parcage, c'est se priver de son meilleur outil de sécurité"

Pour appuyer leurs doléances, les Magic Fans 1991, les Indépendantistes Stéphanois 1998, l'Union des Supporters Stéphanois et les Green Angels 1992 mettent en avant les incidents intervenus lors d’OL - OM, il y a un mois alors que les fans marseillais étaient interdits de parcage. "Au vu de la distance entre les deux villes, et qu'importent les éventuelles interdictions, il y aura nécessairement des supporters stéphanois dispersés dans l'enceinte du stade. Se priver du parcage réservé aux visiteurs, c'est se priver de son meilleur outil de sécurité. La préfecture du Rhône a pu le constater lors du match OL-OM, où des supporters marseillais ont été pris à partie tout simplement parce qu'aucune tribune sécurisée ne leur était réservée."

Un point sur lequel les Stéphanois comptent appuyer comme celui des déplacements sans heurts à l’époque de Gerland, "situé en plein centre-ville de Lyon et non en bordure d'autoroute, avec un accès direct au parcage visiteurs." Le message est lancé aux autorités locales qui devraient communiquer dans les jours et les semaines à venir. En cas de réponse négative, les groupes stéphanoises se réservent "le droit d'engager n'importe quel recours devant les juridictions compétentes et de nous déplacer le cas échéant."