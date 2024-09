OL : premier penalty manqué depuis plus d'un an pour Lacazette

Globalement très en réussite dans l'exercice, Alexandre Lacazette a raté son penalty dimanche face à Marseille. Une première depuis plus d'un an.

C'est un fait suffisamment rare pour être souligné, surtout qu'il tend à démontrer qu'Alexandre Lacazette n'est pas vraiment dans son assiette en ce début de saison. Dimanche, contre Marseille (2-3), le numéro 10 et capitaine de l'OL a eu l'opportunité juste avant la pause de donner l'avantage à son équipe. Après quelques minutes de vérification à la Var, l'arbitre Benoît Bastien a sifflé un penalty en la faveur des Lyonnais pour une main.

Comme attendu, c'est l'avant-centre, tireur désigné, qui a pris la balle pour défier Gerónimo Rulli, plutôt à l'aise dans ce domaine. Mais l'attaquant est lui aussi reconnu pour son sang-froid et sa réussite dans cette situation. C'est pour cela que sa tentative et la qualité de celle-ci paraissent étonnantes. Trop mou, trop centré, son tir a été arrêté par le portier phocéen. Et même s'il a eu une deuxième chance en reprenant le cuir, le vice-champion olympique avec la France n'a pas eu plus de succès.

Un raté qui coûte cher finalement aux Rhodaniens, même si on ne peut pas mettre le résultat final entièrement sur son dos. On retiendra néanmoins qu'il a aussi manqué plusieurs situations qui semblent habituellement dans ses cordes. A l'image de sa frappe à 11 mètres, Lacazette est donc passé à côté face à l'OM.

Mikautadze aussi en échec dans l'exercice

Ce penalty non transformé est seulement le 9e du Gone dans sa carrière, tandis qu'il en a réussi 42. Il restait d'ailleurs sur trois succès de rang avant d'échouer dimanche. Cela faisait plus d'un an qu'il n'avait pas raté son face-à-face avec le gardien. Le dernier à l'avoir mis en échec était Mory Diaw, avec Clermont, le 14 mai 2023 (victoire clermontoise 2-1).

Lors de la saison 2023-2024, l'Olympique lyonnais avait transformé ses cinq tentatives, ce qui lui avait notamment permis d'accrocher la 6e place en battant Brest (4-3) et Strasbourg (2-1) lors des dernières journées. Mais sur cet exercice, ni l'ancien Gunner ni Georges Mikautadze (contre Rennes) n'ont transformé leur penalty. Des occasions qu'il ne faut pas trop laisser passer lorsqu'on se trouve à la place de l'OL.