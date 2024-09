Joueur formé à l'OL, Madyan Sounni est de retour à Lyon. Il s'est engagé ce mardi à l'AS Saint-Priest, en National 2.

Après l'attaquant El Hadj Coly, un autre ancien footballeur passé par l'OL a paraphé un contrat avec Saint-Priest pour l'exercice 2024-2025. Madyan Sounni, que les suiveurs de l'académie connaissent bien puisqu'il a porté les couleurs lyonnaises de 2011 à 2023 au sein du centre de formation, a signé ce mardi en faveur du club de la métropole de Lyon.

Des U10 à la réserve de l'OL

A 21 ans, celui qui peut jouer ailier et milieu offensif passe de la National 3, à Ain Sud Foot, à la National 2 en s'engageant avec l'ASSP. Il reste sur une saison à 16 matchs et 6 buts à l'étage inférieur, qu'il va retrouver plus d'un an après avoir quitté la réserve de l'Olympique lyonnais avec qui il a évolué en N2 (23 rencontres pour 2 réalisations). Il a aussi connu la Youth League en 2019.

Ayant côtoyé toutes les catégories chez les jeunes à l'OL depuis les U10, Sounni va désormais renforcer l'effectif de Mickaël Napoletano. Promue, la formation rhodanienne compte pour l'instant sept points en six journées et se classe 9e sur 16. Son prochain rendez-vous est prévu le dimanche 29 septembre en Coupe de France (4e tour) sur le terrain de Chomérac.