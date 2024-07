Mercato : l’ancien de l’OL, El Hadj Coly, signe à Saint-Priest 

Attaquant formé à l’OL, mais aussi passé par le Goal FC, El Hadj Coly s’est engagé avec le pensionnaire de National 2, l’AS Saint-Priest. Il retrouve ainsi la région lyonnaise.

Sans la montée de l’AS Saint-Priest en National 2, El Hadj Coly aurait peut-être pu recroiser lors de rencontres de championnat d’anciennes connaissances du centre de formation lyonnais. Lundi, l’ASSP a en effet annoncé la signature de l’attaquant/ailier de 22 ans. Ce nom n’est pas inconnu pour les suiveurs de l’académie de l’OL puisque l’Isérois y a passé sept ans, entre 2014 et 2021.

Un habitué du National 2

A l’issue de son expérience avec les équipes de jeunes (il n’a pas joué avec les professionnels), le footballeur de la génération 2001 est parti du côté du Luxembourg, à Hesperange, avant de revenir en France en 2022. Il s’engage alors au Goal FC, en N2, où il jouera une saison. Il ira ensuite porter la tunique de l’AS Furiani, toujours dans ce même championnat.

Le voilà donc désormais de retour dans le Rhône. Il vient compléter l’effectif du promu qui tentera de se maintenir dans une N2 devenue de plus en plus compétitive. El Hadj Coly est la troisième recrue pour le groupe de Michael Napoletano, en plus des 14 renouvellements de contrat.