JO 2024 : Vanessa Gilles y sera avec le Canada

Vanessa Gilles lors de Paraguay – Canada (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La défenseure de l’OL, Vanessa Gilles, participera aux Jeux olympiques. Elle tentera le doublé après le sacre de 2021 dans cette même compétition.

Et une de plus, en attendant les Françaises. Après Ellie Carpenter (Australie) et Lindsey Horan (Etats-Unis), c’est Vanessa Gilles (Canada) qui a appris sa convocation pour les prochains Jeux olympiques en France cet été. Championne aux JO en 2021, la joueuse de l’Olympique lyonnais visera le doublé, trois ans après sa première participation à l’épreuve.

La défenseure canadienne a été appelée par la sélectionneure, Bev Priestman, fort logiquement au vu de son statut avec son pays. On peut noter également la sélection de l’ancienne Rhodanienne, Kadeisha Buchanan. 22 footballeuses prendront part à cette aventure, dont quatre remplaçantes potentiellement destinées à intégrer le groupe en cas de blessure.

Un duel contre la France le 28 juillet

Rappelons qu’à Tokyo, les Nord-Américaines avaient battu les Américaines d’Horan en finale, et ce, aux tirs au but (1-1, 3-2 tab). Cette année, pour le tournoi français, elles devront tout d’abord franchir l’obstacle de la phase de poules durant laquelle elles affronteront la Nouvelle-Zélande (25 juillet), puis les Bleues à Saint-Étienne (28/07) et enfin la Colombie (31/07). Gilles et ses coéquipières espèrent finir parmi les deux premières équipes de ce groupe, ou les meilleures troisièmes, pour voir les quarts de finale.