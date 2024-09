Ligue 1 : OL - OM, meilleure affluence de la 5e journée

Avec plus de 50 000 spectateurs, la rencontre entre l'OL et l'OM est celle ayant attiré le plus grand nombre de supporters lors de la 5e journée de Ligue 1.

Cela ne changera pas le résultat, mais l'Olympique lyonnais a au moins gagné quelque chose le week-end passé. Dimanche soir, pour le duel contre l'OM, 53 928 spectateurs se sont rendus au stade pour assister au succès renversant 3 buts à 2 des hommes de Roberto De Zerbi contre l'OL. C'est beaucoup plus la deuxième affluence de la 5e journée de Ligue 1 (Lille - Strasbourg a recensé 39 516 personnes dans le public).

L'enceinte décinoise n'a pas fait le plein pour cette partie, ce qui s'explique à la fois par un prix des places assez élevé, même si le club nous avait justifié son choix, et par l'absence des fans marseillais. Ces derniers étaient interdits de déplacement. Néanmoins, cela n'a pas empêché certains d'entre eux de se fondre dans les tribunes rhodaniennes. Une situation qui a provoqué des débordements aux moments des réalisations phocéennes.

Autour de 27 000 supporters maximum contre l'Olympiakos

Les coéquipiers de Duje Caleta-Car auront la possibilité de se rattraper un peu jeudi en recevant l'Olympiakos pour la première journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Là aussi, le Parc OL ne sera pas rempli, et pourrait même sonner creux. En effet, un maximum de 27 000 supporters pourront prendre place dans le Grand Stade. La raison ? Une punition infligée par l'UEFA aux deux virages Nord et Sud remontant à 2022 et que l'Olympique lyonnais purgera deux ans et demi plus tard.