Ligue Europa : l'OL loin d'être favori selon un "superordinateur"

Ligue Europa (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Avant l'entame de la compétition ce mercredi, Opta a tenté de pronostiquer qui sera le grand vainqueur de la Ligue Europa. L'OL est loin des candidats au titre d'après les calculs.

L'OL s'est battu jusqu'à la dernière minute de la saison 2023-2024 pour retrouver la Ligue Europa lors de l'exercice actuel. Maintenant, reste à savoir s'il sera à la hauteur du tournoi et de son histoire personnelle avec l'Europe. La réponse, nous la connaîtrons au fil des huit rencontres de la phase de classement prévues jusqu'à janvier 2025. Mais avant le début de l'aventure jeudi pour l'Olympique lyonnais, face à l'Olympiakos, la société Opta s'est essayée au jeu des pronostics.

Prédictions Opta pour la Ligue Europa 2024-2025 @Opta

Grâce à un "superordinateur", l'entreprise anglaise a simulé à 10.000 reprises la compétition afin d'établir un classement des prétendants au titre selon les prévisions et les calculs. Petite surprise (ou pas), le FC Porto (17,8%) serait le grand favori, devant l'Athletic Bilbao (10,9%), dont le stade accueillera la finale. A la troisième marche du podium, et malgré la présence de formations italiennes, espagnoles ou anglaises, c'est le Slavia Prague (9,6%) qui dame le pion à Tottenham (8,6%), la Roma (8,2%) ou encore à Manchester United (7,1%). La Lazio est 7e (6,1%), la Real Sociedad 9e (3,6%), tandis qu'il faut descendre bien plus loin pour apercevoir les équipes françaises.

Un calendrier "facile" pour l'OL ?

Nice (3,7%) arrive devant l'OL (12e contre 14e avec 1,4%), mais les deux représentants de l'Hexagone sont loin des tous meilleurs à en croire la machine. L'Olympique lyonnais a tout de même des chances d'aller en 8es de finale (55,4%), voire en quarts de finale (25%), mais pour aller plus loin, les estimations prédisent qu'il lui faudra réaliser des exploits : 10,5% en demi-finales et 3,9% en finale.

Autre donnée, la difficulté du calendrier de la phase de classement nouvellement instaurée. Une statistique beaucoup utilisée en NBA notamment. Avec une note de 83,6 sur 100, les hommes de Pierre Sage auraient le 7e programme le plus "abordable". Mais tout cela reste des prédictions, et seule la vérité du terrain parlera pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.