Combien rapporte la Ligue Europa à l'OL et aux autres clubs

Les clubs participants à la Ligue Europa se distribueront plus de 500 millions d'euros en fonction de différents critères. Plus le parcours sera long, plus le pactole sera important.

C'est aussi pour cela que les clubs espèrent tant accéder aux coupes d'Europe. Prendre part à un tournoi européen rapporte gros, surtout si on va loin. Avec le changement de format, les équipes vont disputer au moins deux rencontres de plus que lors des précédentes éditions. Cela veut donc dire plus d'argent à se mettre dans les poches.

En 2024-2025, et jusqu'en 2027, chaque année, les participants toucheront une certaine somme prévue selon leurs résultats, mais pas que. Forcément, la Ligue des champions est plus rémunératrice, mais la Ligue Europa, que disputera l'OL, peut aussi soulager les finances. Sur les 3,315 milliards alloués aux concurrents des trois épreuves, 565 millions d'euros iront aux pensionnaires de la C3, c'est bien moins que pour la C1 (2,5 milliards), mais plus que la C4 (285 millions).

Un match gagné rapporte 450 000 euros

Pour les clubs qualifiés pour la phase de classement, la prime de participation s'élève à 4,31 millions, qu'ils toucheront tous. Ensuite, cela dépend de vos performances : 450 000 euros pour une victoire et 150 000 euros pour un match nul. Les montants non distribués lorsque les deux adversaires n'arrivent pas à se départager (150 000 euros pour chaque résultat nul) seront partagés proportionnellement au classement.

Il est doublement important d'être bien classé, puisque votre place dans la hiérarchie est aussi susceptible de remplir les caisses. L'équipe arrivant 36e reçoit 75.000 euros (équivalent à une part), la 1re touchera 2,7 millions d'euros. Le principe est le suivant : chaque place gagnée vous fera engranger une part de plus (exemple : le 8e aura le droit à 28 parts, soit 2,1 millions). Si vous êtes parmi les huit premiers, vous bénéficierez d'un bonus de 600 000 euros. Entre 9 et 16, le montant est de 300 000 euros.

6 millions pour le vainqueur

Puis, plus vous passez des tours, plus vous percevrez de l'argent. En atteignant les barrages (les 16es de finale), on parle de 300 000 euros. On monte à 1,75 million en 8es de finale, 2,5 millions lors des quarts de finale, 4,2 millions en se qualifiant pour la demi-finale et enfin 7 millions si vous allez jusqu'en finale. Le vainqueur de la Ligue Europa glanera une prime supplémentaire de 6 millions. Beaucoup de chiffres et un résumé simple, l'Olympique lyonnais a tout intérêt à se montrer à la hauteur.