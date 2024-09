Jeudi 26 septembre, l'OL reçoit l'Olympiakos lors de la première journée de Ligue Europa. Une affiche disputée sans les encouragements des virages Nord et Sud, sanctionnés par l'UEFA.

Pour un retour en coupe d'Europe, l'OL aurait certainement aimé éviter ces sanctions. Le jeudi 26 septembre, deux ans et demi après sa dernière apparition européenne, le club rhodanien recevra dans un peu plus d'une semaine l'Olympiakos dans le cadre de la première journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Une rencontre qui débutera à 21 heures.

Mais si les supporters lyonnais devraient donner de la voix et répondre présents pour ce grand événement, le stade décinois n'affichera pas complet. Et pour cause, les deux virages Nord et Sud, là où se trouvent les Bad Gones et les Lyon 1950, seront fermés.

Des sanctions après OL - West Ham

Le résultat d'une sanction de l'UEFA qui remonte au duel face à West Ham lors du quart de finale retour en avril 2022 qui avait vu les joueurs de Peter Bosz subir une lourde défaite (0-3) synonyme d'élimination. Au coup de sifflet final, des spectateurs avaient tenté de pénétrer sur la pelouse pour montrer leur mécontentement. Des échauffourées avaient même eu lieu en dehors de l'enceinte avec certains visiteurs. Deux fans rhodaniens avaient notamment été placés en garde à vue pour violences et jets de projectiles.

C'est donc dans une ambiance de huis clos partiel que les protégés de Pierre Sage tenteront de renouer avec leur histoire continentale par un succès contre la formation grecque. Il faudra attendre la venue de Besiktas, qui promet d'être animée, pour revoir le Parc OL faire le plein en coupe d'Europe.