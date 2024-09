Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Subissant sa première secousse sur le banc de l’OL, Pierre Sage va connaitre ses premiers pas sur la scène européenne jeudi. En plus d’un résultat à chercher, l’entraîneur va pouvoir compter sur ces semaines à trois matchs pour faire tourner et ainsi concerner tout son groupe.

La victoire contre Strasbourg avant la trêve internationale puis le nul à Lens en sortie lui avaient permis de respirer un peu mieux. Le revers contre l’OM (2-3) dimanche a replongé l’OL, mais aussi Pierre Sage, dans un début de mi-crise sportive. Avec seulement quatre points en cinq journées, mais surtout une défaite en supériorité numérique pendant 85 minutes, l’entraîneur lyonnais est de nouveau sous le feu des critiques. À tort et à raison dans le même temps.

En se montrant bien plus efficace, son équipe aurait évité tous ces tracas et toute cette déception. Il n’aurait alors pas été question du coaching peut-être trop frileux de Pierre Sage et tout le monde se serait accommodé d’une victoire presque logique contre l’OM. Finalement, ce fut tout l’inverse et comme c’est souvent le cas dans le foot, l’entraîneur est en première ligne quand les choses ne tournent pas rond. Et quand le quotidien devient bien plus morose, les premiers bruits de vestiaire commencent à faire leur apparition.

Des frustrations qui commencent à poindre

Depuis dimanche soir, l’OL n’a pas dérogé à cette règle avec les premiers éléments négatifs pouvant plomber la vie d’un groupe. Dans l’équation, Pierre Sage n’est pas vraiment le coupable, mais on ne se doutait certainement pas que le problème arriverait si vite dans la saison. C’est pourtant le cas. À cause d’un marché mené non pas d’une main de maître, mais plus en mode bricolage, le natif de Lons-le-Saunier se retrouve à gérer un effectif bien trop conséquent. La gestion des égos avait été mise en avant dès la pré-saison et cela se confirme alors que septembre n’est même pas terminé. Laissé sur le banc contre Strasbourg et Lens, Saïd Benrahma a été envoyé en tribunes contre Marseille, avec le retour de Rayan Cherki.

Un choix qui aurait fortement marqué l’Algérien, qui s’imaginait plutôt jouer un rôle prépondérant cette saison, après avoir vu l’OL lever son option d’achat. D’autres comportements laisseraient à désirer dans un groupe qui a pourtant vécu l’enfer la saison dernière et qui assurait qu’on ne l’y reprendrait plus. Avec une 14e place en Ligue 1, la formation lyonnaise n’aborde pas son retour en coupe d’Europe de la meilleure des façons. Mais finalement, cette Ligue Europa n’est-elle finalement pas la meilleure chose qui puisse arriver à l’OL et à Pierre Sage ?

"Redonner de la confiance à certains, de la perspective à d'autres"

Dans sa gestion des égos et des temps de jeu, l’entraîneur lyonnais avait profité de la Coupe de France la saison dernière pour concerner tous ces joueurs. En attendant le retour de la compétition domestique courant décembre, l’OL va retrouver le goût des semaines à trois matchs. Un rythme effréné qui va forcément pousser Sage à s’appuyer sur des relais bien plus nombreux qu’avec la simple Ligue 1. Avant le choc contre l’OM, il avait assuré attendre le rendu contre les Marseillais "en termes de performance individuelle, de réaction des joueurs et de fatigue" pour faire ses choix pour l’Olympiakos.

Néanmoins, il n’avait pas occulté le fait que son objectif était de continuer à développer l’équipe. Que ce soit tactiquement ou dans le développement personnel. Cela passera par "redonner de la confiance aux mêmes joueurs, mais aussi de donner des perspectives aux autres. Cet enchaînement des matchs arrive à point nommé parce que ça commence à être dur pour certains de moins jouer." Ce constat, Pierre Sage l’avait donc déjà fait avant Marseille et la copie dominicale, même s’il assure que ses joueurs ont tout fait pour gagner, devrait le pousser à des changements.

Un terrain plus propice pour innover ?

Pas une refonte en profondeur, mais bien des petites touches par ligne, avec peut-être le retour d’un 4-3-3 dans cette Ligue Europa. Son groupe est bâti pour évoluer avec des ailiers, mais la situation d’urgence en Ligue 1 l’a poussé à jouer pragmatique avant tout. On pense notamment à Georges Mikautadze en panne de confiance devant et qui pourrait faire souffler Alexandre Lacazette.

L’Europe pourrait être l’occasion de lancer la recrue Omari derrière ou encore à donner plus qu’un quart d’heure à Malick Fofana ou Ernest Nuamah. Le parfum européen ressemble non pas à un laboratoire pour faire des tests, mais bien à un terrain de jeu où Pierre Sage pourrait être un peu plus libre de ses mouvements. Même si une qualification pour les phases finales reste un objectif assumé. Cela permettrait de repousser encore un peu plus le jour où l’OL devra se contenter d’une seule compétition à jouer et donc des frustrations individuelles plus grandes à gérer.