En Ligue Europa, Lacazette (OL) peut encore grimper les échelons

Revenu à l’OL à l’été 2022, Alexandre Lacazette va retrouver la Ligue Europa avec son club formateur. Une compétition dans laquelle il a souvent brillé et cette campagne pourrait lui permettre d’être dans le top 5 des meilleurs buteurs.

Il n’aurait "jamais imaginé revenir" en Ligue Europa cette saison après l’exercice catastrophique de l’an passé. Pourtant, après une remontée incroyable, Alexandre Lacazette et l’OL ont décroché un ticket pour la Coupe d’Europe en 2024-2025. L’attaquant lyonnais aurait certainement aimé attaquer ce retour européen avec un peu plus de confiance, mais le rendez-vous contre l’Olympiakos ce jeudi (21h) ressemble plus à une bouée de secours qu’à du bonus en plus. Le début de Ligue 1 raté (4 points sur 15 possibles) a créé une situation d’urgence dans la capitale des Gaules et l’OL se doit de réagir à la maison contre le club grec. Lacazette débutera-t-il la rencontre ? Mystère pour le moment, car Pierre Sage n’avait pas manqué de rappeler que des plages de repos seraient octroyées au capitaine revenu après une seule semaine de vacances suite aux Jeux olympiques.

Un podium loin d'être inaccessible cette saison ?

Néanmoins, le parfum européen manque à Lacazette qui ne l’a plus goûté depuis la saison 2020-2021 et une demi-finale perdue avec Arsenal contre Villarreal. Une éternité pour l’attaquant français qui a souvent brillé en Ligue Europa. Les supporters lyonnais se rappellent encore son but contre l’AS Roma au Parc OL. Un des vingt-deux inscrits par Alexandre Lacazette dans cette compétition et qui le place à 7e place des meilleurs buteurs de l’histoire. Avec un nouveau format et notamment deux matchs en plus en "poules", le numéro 10 de l’OL peut clairement espérer intégrer le top 5, voire mieux, cette saison. Avec en ligne de mire Munas Dabbur (24), Romelu Lukaku (26) et Aritz Aduriz (26), tous trois absents de la campagne 2024-2025, Alexandre Lacazette pourrait intégrer le trio de tête et rejoindre les presque intouchables Pierre-Emerick Aubameyang (34) et Radamel Falcao (30).