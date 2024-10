Dans une victoire maitrisée à Dijon, l’OL féminin a signé un quatrième succès de suite (0-3). Même sans être décisive, Dzsenifer Marozsan a contrôlé le tempo lyonnais. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Dzsenifer Marozsan toujours aussi précise

Elle n’est pas celle qui fait le plus de bruit et qui prend le plus la lumière. Pourtant, dans ce début de saison, Marozsan retrouve des couleurs. Laissée de côté par Sonia Bompastor la saison dernière, l’Allemande enchaîne les minutes sous Joe Montemurro. Avec la volonté du coach lyonnais de faire tourner, mais aussi d’évoluer dans un système à quatre milieux, Marozsan a plus de possibilités et les attrape en plein vol. N’étant plus forcément dans un rôle de meneuse, la championne olympique 2016 régale toujours autant avec sa technique largement au-dessus de la moyenne.

Première rampe de lancement du jeu lyonnais, Marozsan a pour elle de trouver des angles de passe assez difficiles. Il n’y a pas de passe décisive ou de but au compteur ce samedi, la faute notamment à Talaslahti qui a eu la main bien ferme pour détourner la belle frappe de l’Allemande (42e). La numéro 10, qui a hérité du brassard pendant un quart d’heure au retour des vestiaires, fait du bien face à ces blocs compacts.

Le flop : une première en dedans pour Huerta

On pourrait mettre en avant les difficultés de Chawinga face au but dijonnais, mais dans un match dans lequel l’OL n’a pas été mis en danger, Sofia Huerta n’a pas forcément fait preuve d’une grande sérénité. Pour sa première titularisation, l’Américaine a été alignée dans une défense à trois. Prise de vitesse deux, trois fois, l’ancienne de l’OL Reign a également eu du déchet dans ses transmissions. Elle, la droite, n’a pas été aidée en étant positionnée à gauche, que ce soit dans la défense à trois puis à quatre à l’heure de jeu. Arrivée il y a à peine un mois et n’ayant eu que quelques minutes de jeu depuis, Sofia Huerta est en cours d’adaptation et de l’indulgence est forcément de mise pour l’internationale américaine.