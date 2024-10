Ayant tapé ses premiers ballons à l’AS Buers, Rayan Cherki a fait une surprise samedi. Il a donné le coup d’envoi du match de 5e tour de Coupe de France de son club formateur contre le FC Aix.

Il a bien failli porter bonheur à son ancien club. Obligé de rester à Lyon et de ne pas honorer sa sélection avec les Espoirs, Rayan Cherki en a profité pour assister au match du 5e tour de Coupe de France de l’AS Buers. Si Bradley Barcola reste généralement associé au club de Villeurbanne, le meneur de l’OL y a fait ses premiers pas au Stade Armand. Mais samedi, c’est bien au Stade Ahmed Mokrane que Rayan Cherki est venu faire une surprise aux séniors du club et de tous ses licenciés.

Les Buers pas loin de l'exploit

Profitant d’un peu de repos accordé à l’OL et poursuivant un protocole de récupération suite à ses problèmes à la cuisse et à l’épaule, Cherki a donné le coup d’envoi fictif de cette rencontre entre l’AS Buers, pensionnaire de D1, et le FC Aix, qui évolue en Régional 2. Trois divisions d’écart, mais les Villeurbannais ne sont pas passés loin de l’exploit sous les yeux du Lyonnais. Après un score vierge dans le temps réglementaire (0-0), l’AS Buers s’est incliné lors de la séance des tirs au but (5-6). Rageant.