L’OL met un pack PSG - Saint-Etienne en vente

Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Dans un mois, l’OL affronte Saint-Étienne à Décines pour le retour du derby. Le club a choisi de créer un pack avec le match du PSG qui se jouera en février 2025.

Plus qu’un mois à tenir, même moins. Le 10 novembre prochain, les supporters de l’OL pourront regoûter à la saveur d’un derby à Décines. La venue de Saint-Étienne a été officialisée durant la semaine avec un rendez-vous fixé le dimanche 10 novembre à 20h45. Il a déjà commencé avec des tags inscrits sur la boutique et le stade stéphanois, mais sur le terrain, il va falloir patienter encore un peu. En attendant, le club lyonnais a mis en vente les places pour ce derby. Pour le moment, pas de places sèches, mais bien sous la forme d’un pack.

Les places sèches arriveront plus tard

En effet, pour 69€, les abonnés ont la possibilité de prendre des places pour le derby, mais aussi pour le choc contre le PSG. Ce dernier se tiendra en février 2025, mais mieux vaut tenir que courir. Pour le grand public, il faut compter minimum 89€ en virage pour assister aux deux matchs et jusqu’à 373€ pour être au plus proche des joueurs et du banc de touche.