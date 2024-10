Fofana, Kumbedi et Diawara seuls "teenagers" de l’OL en Ligue 1

Avec 55 joueurs de moins de 20 ans ayant disputé au moins une minute cette saison, la Ligue 1 reste encore une référence sur ce point. L’OL possède trois "teenagers" dans son effectif.

En cherchant à recruter des joueurs avec de l’expérience, l’OL a forcément augmenté d’un cran l’âge de ses cibles et donc fait monter la moyenne de l’effectif. Toutefois, le club lyonnais continue de faire confiance à des jeunes joueurs nés à partir de l’an 2000. Même s’il peut être vu comme un ancien, Maxence Caqueret n’a que 24 ans, tandis que Rayan Cherki a fêté ses 21 ans il y a deux mois.

Réussir à allier expérience et jeunesse, cela représente un peu la stratégie de John Textor entre Rhône et Saône. Avec l’éclosion de Malick Fofana ces derniers matchs, il y a forcément un gros plan un peu plus important sur cette jeunesse. Pourtant, en Ligue 1, l’OL est loin d’être le club qui utilise le plus de joueurs âgés de moins de 20 ans. Ils ne sont que trois à avoir joué des minutes en ce début de saison.

Seulement 364 minutes disputées

Si l’ailier belge crève l’écran avec ses entrées décisives, il reste avant tout un super sub même si son statut pourrait évoluer dans les semaines à venir. Cependant, voir l’OL n’accorder que 364 minutes à ses "teenagers", comme les nomme la LFP, n’a rien de surprenant. Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi sont avant tout des joueurs de rotation que des titulaires et se contentent de miettes. Pourtant, jeunesse ne veut pas dire ambitions à la baisse, comme on peut le voir avec Monaco. Ils ne sont que quatre joueurs de moins de 20 ans dans l’effectif d’Ali Hütter, mais avec plus de mille minutes jouées, le club de la Principauté est le deuxième dans l’exercice derrière Reims. Cela ne l’empêche pas d’être leader au moment de cette trêve internationale.