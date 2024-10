Caqueret après Rangers - OL (1-4) : "Un match abouti"

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Maxence Caqueret a souligné la bonne prestation de l'OL jeudi contre les Rangers (1-4). Le milieu de terrain retient "un scénario favorable" en début de match.

Lors des dernières sorties, du moins celles où Pierre Sage lance son équipe-type, Maxence Caqueret est davantage sur le banc. Jeudi, à Glasgow, il a pu en sortir assez vite, suite à la blessure de Nemanja Matić. Le natif de Vénissieux est entré à la 28e minute, livrant une performance un tout petit peu plus consistante que les précédentes. L'OL, lui, a globalement déroulé pour s'imposer 4 à 1 contre les Rangers.

Le footballeur de 24 ans avait donc le sourire au moment de se présenter devant la presse. "On fait un match abouti. L'entame est compliquée, avec deux blessés. Ces débuts auraient pu nous faire mal, mais on a su se remettre dedans et inscrire beaucoup de buts", note-t-il.

"Le raté écossais nous fait du bien"

Il est vrai qu'avant de voir l'armada offensive lyonnaise se mettre en route, ce sont les Écossais qui ont tiré les premiers, mais sans faire mouche. La faute notamment à un grand Lucas Perri dans les cages. "Avant le raté (de la 8e minute, NDLR), Lucas fait un arrêt sur sa ligne. Félicitation à lui, car c'est lui qui nous laisse en vie. Le manqué nous fait du bien parce qu'on ouvre le score dans la foulée. Le scénario était en notre faveur, donc on est contents", souffle Caqueret.

Depuis quelques sorties, les Rhodaniens vont mieux, même si ce n'est pas toujours constant. Ce sera leur objectif, réussir ce genre de prestation sur la durée. "Le résultat de Marseille (2-3) a fait mal aux têtes, confie le milieu de terrain. Perdre "l'Olympico", c'était dur, surtout vu le scénario, mais le plus important, c'était de rebondir. On prend les rencontres les unes après les autres, on a deux compétitions à disputer pour le moment, et on les joue à fond. Nous sommes heureux de la victoire, mais il faut maintenant bien se préparer, car nous avons une nouvelle affiche dans trois jours contre Nantes (dimanche)."

Malick Fofana : "Un joueur incroyable"

Enfin, Caqueret a été interrogé sur son coéquipier, Malick Fofana, éblouissant sur la pelouse de l'Ibrox Stadium. "C'est un joueur incroyable. Il a une mentalité magnifique, c'est un travailleur. Il est conscient de ses qualités, ce qui est important. Sa préparation était bonne, et on le voit dans ses performances. Le week-end dernier, il rentre, il marque, et là, il fait une prestation complète en étant encore décisif. J'espère qu'il va continuer comme ça. Je ne sais pas si c'est le petit chouchou, mais il est attachant, à l'écoute, et il prend conseil auprès de tout le monde, raconte-t-il. Son talent montre qu'il peut aller très loin." Et pour l'heure, c'est tout l'OL qui en profite.

Avec notre envoyé spécial à Glasgow.