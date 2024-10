Ligue Europa : l'OL, 2e, a fait un premier pas vers les barrages

Après deux journées, l'OL se classe deuxième en Ligue Europa. Seulement devancés par la Lazio, les Lyonnais sont bien partis pour terminer parmi les 24 premiers.

Il reste encore six rencontres à jouer, et donc beaucoup de scénarios possibles. Mais celui qui verrait l'OL manquer la phase finale de la Ligue Europa s'est éloigné jeudi, en même temps que les partenaires d'Alexandre Lacazette dominaient les Rangers à Glasgow (1-4). Deux victoires en deux matchs, une différence de buts de +5, l'Olympique lyonnais a idéalement entamé la phase de classement de la coupe d'Europe. À l'issue de la deuxième journée, le voilà deuxième.

Seule la Lazio est devant, avec un différentiel de +6 en sa faveur. Les hommes de Pierre Sage font partie, avec quatre autres formations, en comptant les Romains, des équipes ayant réalisé un sans-faute jusqu'ici. On retrouve aussi Tottenham, le FCSB (Steaua Bucarest) et Anderlecht. Avec six unités au compteur, ces clubs sont bien lancés, et devraient, sauf dégringolade, voir à minima les barrages.

Il faudrait 7 ou 8 points pour être dans les 24

Mais comme l'a soufflé Moussa Niakhaté, les Rhodaniens en veulent plus. Ils visent le top 8, qui serait un bon moyen de s'éviter deux matchs en plus en début d'année 2025, et surtout, un périlleux 16e de finale. Les pronostics et estimations indiquent qu'avec 7 ou 8 points, il est possible d'être parmi les 24 premiers. Il faudra donc encore deux, voire trois unités de plus pour être certain de voir l'OL accrocher les barrages. En revanche, il pourrait falloir 11 à 12 points supplémentaires pour intégrer les huit premières places. Il reste donc du chemin à parcours dans cette compétition, mais l'Olympique lyonnais fait jusqu'ici le travail.

Avant de recevoir Besiktas lors de la troisième journée (le 24 octobre), les partenaires de Maxence Caqueret peuvent d'ailleurs remarquer que certains gros concurrents comme la Roma (une unité), la Real Sociedad (une), Porto (une) ou encore Manchester United (deux) ont mal commencé leur tournoi.