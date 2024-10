Caçapa (ex-OL) veut retrouver un club "comme coach, pas adjoint"

Après avoir été adjoint à l’OL puis coach à Botafogo et Molenbeek, Claudio Caçapa est aujourd’hui sans club. L’ancien défenseur a soif d’un nouveau projet en France ou en Europe.

Il est le buteur providentiel de la finale de Coupe de la Ligue en 2001, le capitaine des belles années de l’OL. Ensuite, Claudio Caçapa a réussi à garder ce lien avec le club lyonnais, en devenant notamment entraîneur adjoint sous différents coachs. Ces derniers se sont succédé, mais l’ancien défenseur a toujours su garder son poste. Finalement, tout s’est accéléré à l’été 2023 avec l’arrivée de John Textor. Dans sa volonté de synergie entre les clubs d’Eagle Football, l’Américain a vu Caçapa comme le profil idéal pour assurer l’intérim à Botafogo. Une courte expérience certes, mais réussie, qui lui a ouvert les portes du RWD Molenbeek comme coach principal à plein temps. Malheureusement, l’aventure a tourné assez court avec un licenciement en février dernier, faute de résultat. Au repos forcé depuis, Claudio Caçapa prend son mal en patience à Lyon. "Revenir sur le terrain me démange, me manque", a-t-il confié à La Dernière Heure.

"Pas encore prêt à rentrer au Brésil"

Après avoir vécu dans l’ombre comme adjoint, le Brésilien a trouvé la lumière à Botafogo et Molenbeek comme coach principal. Pas question pour lui de revenir en arrière. Le plan de carrière est désormais bien défini : ce sera un rôle de numéro 1 que Caçapa cherchera dans un secteur bien précis. "J’ai envie de reprendre un club. J’ai eu des contacts, surtout au Brésil, mais je ne suis pas encore prêt à rentrer au pays. J’attends quelque chose ici, en France ou en Europe. Mais en tant qu’entraîneur principal, pas adjoint : j’ai été dans des staffs pendant sept ans et demi à Lyon avec cinq coachs différents. Et je sais que je peux le faire."

Pas de retour à l’OL donc dans l’immédiat.