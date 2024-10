Un soutien pour Textor dans sa lutte contre la corruption au Brésil

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Dans l’œil du cyclone depuis ses propos concernant la corruption dans le championnat brésilien, John Textor a reçu un soutien de poids ces dernières heures. William Rogatto, homme d'affaires brésilien, a avoué avoir eu des contacts directs avec les arbitres.

Et si John Textor n’avait pas tort ? C’est par ces mots que William Rogatto a terminé son oral devant la Cour pénale internationale. Homme d’affaires, le Brésilien a eu le droit à son audition mardi concernant la manipulation de matches et de paris sportifs au sein du Championnat brésilien. Il a avoué avoir travaillé directement avec des arbitres pour manipuler des matches, y compris avec des membres du conseil d'administration de la FIFA. "J'ai relégué 42 équipes et je suis connu comme le roi de la relégation, mais vous ne pouvez pas gagner d'argent sans les reléguer. Je ne tue personne, je ne vole personne, le système est défectueux. Je vais à l'encontre du système. La création de la machine m'a favorisé, j'ai trouvé la faille", a-t-il déclaré au Sénat fédéral.

"Les gens qui ont travaillé pour moi ont travaillé contre lui"

Ces propos, même s’ils ne viennent pas valider ceux de John Textor, sont un point positif en plus pour l’Américain dans sa lutte contre la corruption au Brésil. En novembre 2023, le propriétaire de Botafogo avait crié au scandale, estimant que son club s’était fait voler contre Palmeiras et que c’était de la "corruption". Suspendu pendant un mois, Textor avait donné sa version lors de son audition par les enquêteurs et avait même livré des documents pour appuyer ses propos. "Je ne sais pas quelles sont les preuves de John Textor, mais je peux vous dire une chose, les gens qui ont travaillé pour moi ont également travaillé contre lui dans ce Championnat, a poursuivi Rogatto. Les gens disent qu'ils ne l'ont pas fait. Je vous assure que John Textor n'a pas tout à fait tort."