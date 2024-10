DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Au fur et à mesure que les semaines passent, DAZN revoit sa grille tarifaire. Le directeur général France du groupe a annoncé la mise en place d’une offre à 29,99€ avec possibilité d’un partage d’écran.

Le derby entre l’OL et Saint-Étienne pour la somme d’une quinzaine d’euros ? C’est ce que fait miroiter DAZN ce samedi auprès de nos confrères de L’Équipe. En marge du Classique entre l’OM et le PSG qui va se tenir le 27 octobre prochain, le diffuseur officiel de la Ligue 1 a informé d'une nouvelle grille tarifaire pour la dizaine de jours à venir. "Dès la semaine prochaine et jusqu'au Classique, nous relançons celle à 19,99 € par mois avec une connexion et une autre à 29,99 € pour deux connexions en simultané", a déclaré Brice Daumin, le DG France de DAZN. Cet engagement se fera toujours sur un an, mais se rapproche plus de ce que les supporters et téléspectateurs sont prêts à payer.

Un nombre d'abonnés plus conséquent ?

Dans les faits, un partage de connexion et d’écran pourrait permettre à deux fans de l’OL de prendre un abonnement à 29,99€ et donc de diviser ce prix par deux pour arriver à 15€. Un tarif bien plus abordable que ceux au moment de la chaîne (29,99 € par mois avec engagement et 39,99 € sans engagement). Cette nouvelle grille va-t-elle permettre à DAZN de voir son nombre d’abonnés connaitre une évolution positive ? Le groupe n’a pas communiqué sur le sujet, mais L’Équipe avance que DAZN n’aurait que 600 000 abonnés à l’heure actuelle…