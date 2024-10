Caleta-Car et Tessmann (OL) à pied d’oeuvre ce samedi

Derniers représentants de l’OL à ne pas avoir encore joué dans cette trêve, Duje Caleta-Car et Tanner Tessmann seront sur le pont ce samedi.

Ils étaient onze sur la ligne de départ, mais deux n’ont pas encore joué dans cette trêve internationale. Pour ce mois d’octobre, l’effectif de Pierre Sage a été amputé de onze joueurs auxquels s’ajoutent les blessures de Clinton Mata et Nemanja Matic. Il ne manquait que Duje Caleta-Car et Tanner Tessmann pour voir tous les joueurs de l’OL avoir évolué une première fois avec leur sélection dans cette trêve. Pour le défenseur, il sera question d’un match de Ligue des Nations ce samedi à 18h contre l’Ecosse. Les Croates sont actuellement deuxième du groupe 1 derrière le Portugal avec une victoire et une défaite. Pour Caleta-Car, cette trêve permettra de ne pas rester sans rythme trop longtemps puisque le Lyonnais sera suspendu contre Le Havre et ne reviendra à la compétition avec l’OL que le 24 octobre contre Besiktas.

Après ce match en début de soirée, il faudra être couche-tard pour tenter de voir Tanner Tessmann honorer peut-être sa troisième sélection avec les États-Unis. Appelé en dernière minute, le milieu lyonnais a rejoint le rassemblement américain et dispute à 3h du matin un amical contre le Panama. S’il ne voit pas la pelouse d’Austin dans la nuit, Tessmann pourra toujours se rattraper avec le deuxième amical contre le Mexique le 16 octobre.