OL : Pierre Sage n'hésite plus à se faire entendre

Dans une dynamique positive avec quatre victoires de suite, l’OL n’est pas encore rodé totalement. Pierre Sage n’hésite d’ailleurs plus à hausser la voix pour se faire entendre.

Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", la question était de savoir si Pierre Sage avait enfin réussi à prendre les commandes de son groupe ? Entre un jeu plus léché, quatre victoires de suite, mais surtout des choix les jours de match, il est logique de se questionner. Peut-être un peu trop docile au moment de débarquer sur le banc de l’OL, le natif de Lons-le-Saunier est à l’image de son équipe : en perpétuel apprentissage et surtout développement.

Ces derniers temps, Sage est apparu plus ferme dans ses prises de position, avec des discours bien plus musclés. Ernest Nuamah a reçu quelques avertissements médiatiques sur son jeu en plus d’une sanction pour un retard à l’entraînement. Gift Orban et Wilfried Zaha savent désormais à quoi s’en tenir s’ils veulent réintégrer le groupe les jours de match. La poigne de Pierre Sage semble bien plus forte et ce n’est pas l’extrait proposé par OLPlay vendredi qui va contredire cette impression.

Des soufflantes qui trouvent un écho

Le documentaire sur la folle saison lyonnaise l’an dernier avait déjà montré un Pierre Sage bien loin du personnage calme et posé que l’on peut voir et entendre lors des conférences de presse. Jamal Alioui et Rémy Vercoutre ont la réputation d’avoir le sang chaud et d’être des voix qui portent sur le banc. Seulement, le coach lyonnais n’hésite plus à hausser le volume au moment de rentrer dans ses joueurs. Ce fut le cas à la mi-temps contre Nantes, ce fut aussi le cas à Toulouse, mais également contre l’Olympiakos. Trois matchs pour trois victoires, mais avec une soufflante à chaque fois. Au moment de rentrer aux vestiaires en Ligue Europa, Pierre Sage n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour bousculer les siens.

"Certains dans le vestiaire, ils font la gueule, car ils ne jouent pas. Vas-y, joue. Tu es énervé parce que tu ne joues pas ? D'accord, alors joue et gagne. Et là, je dirais 'j'ai fait une erreur, désolé, tu joueras le prochain match'.

Dites-moi, je ne comprends pas. La saison dernière, vous avez fait un truc de malade, vous vous êtes qualifiés en coupe d'Europe et tout d'un coup ça s'arrête, pourquoi ? Une victoire et le vestiaire, il est en joie ! Vous voulez faire quoi ? Être dépressif, chacun se présente, il donne son prénom ?

Tous les jours, vous vous butez bordel de m****. On ne ferait rien la semaine, je veux bien, mais tous les jours vous me faites des super séances, pourquoi on joue comme ça ? Si on a du respect pour nous-mêmes, on doit gagner ce PUTAIN de match !"

Quand il avait été question d’endosser le costume d’entraîneur, Pierre Sage est toujours à son aise dans son survêtement. Seulement, il gagne de plus en plus en assurance et assoit donc sa légitimité au sein de son vestiaire et de son groupe. Seul moyen pour voir l’OL réussir et ne pas être le premier fusible à sauter.