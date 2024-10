OL - Europe : Mikautadze dans le dur, Kumbedi vainqueur

George Mikautadze avec la Géorgie. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Pour le premier match de la Géorgie dans cette trêve, Georges Mikautadze n’a pas trouvé le chemin des filets et s’est incliné contre l’Ukraine (1-0).

Il comptait sur la trêve internationale et un retour au pays pour reprendre des couleurs. Il faudra le faire lors du deuxième match de Ligue des Nations, car vendredi, Georges Mikautadze n’a pas vraiment eu la possibilité de se mettre en évidence. Bloqué à zéro but avec l’OL, l’attaquant n’a pas réussi à briller avec la sélection géorgienne en Autriche pour affronter l’Ukraine. S’il a joué toute la partie, Mikautadze a été sevré de ballons et pas forcément en situation pour faire la différence. Avec seulement deux tirs tentés dont aucun cadré, le Lyonnais a passé une soirée compliquée, comme l’ensemble de la formation de Willy Sagnol qui s’est inclinée (1-0). Georges Mikautadze aura l’opportunité de se rattraper lundi contre l’Albanie.

Deux amicaux contre le Maroc pour Kumbedi

De pression, il n’en est pas question pour Saël Kumbedi. Comme lors du rassemblement de septembre, l’équipe de France U20 dispute deux amicaux en ce mois d’octobre. Après la Suisse, c’est au tour du Maroc d’avoir posé ses valises en Île-de-France pour deux confrontations à Clairefontaine. La première s’est tenue vendredi en début de soirée avec une victoire française. Titulaire, Kumbedi a participé à ce match riche en buts, mais qui a tourné à l’avantage des Bleuets en fin de match (4-3). La revanche se tiendra lundi avant un retour du côté de Décines pour préparer le déplacement de l’OL au Havre.