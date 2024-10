Première Ligue : Dijon s’attend "à beaucoup défendre" contre l’OL

Invaincu en championnat, Dijon réussit son début de saison. Toutefois, les Bourguignonnes savent que la venue de l’OL féminin sera tout sauf une partie de plaisir.

Joe Montemurro a concédé qu’il s’attendait à voir un adversaire "très bien organisé et très compact" ce samedi (17h) sur la pelouse de Gaston Gérard. Après Montpellier et Galatasaray, l’OL féminin va très certainement affronter une troisième équipe à dominante défensive avec le déplacement à Dijon. Pourtant, invaincu dans ce début de saison (deux nuls et une victoire), la formation de Sébastien Joseph va forcément mettre ses principes entre parenthèse. "C'est vraiment un adversaire qu'on est obligés de prendre en compte, avec toutes ses forces, a assuré le coach dijonnais dans des propos rapportés par France Bleu. On est plutôt dans l'adaptation, puisqu'on sait qu'on va passer une majeure partie du temps sans avoir le ballon, donc plutôt sur des phases défensives".

"En 2019, rien ne pouvait nous arriver"

Ayant bien lancé son début de saison, le DFCO accueille l’OL féminin comme un match bonus, même si les Dijonnaises ne s’avouent pas vaincues avant même le coup d’envoi. Si le coach regrette "le manque de communication et de mise en avant" de la rencontre par le club, Dijon a déjà réussi l’exploit de tenir en échec les Fenottes. C’était en octobre 2019 avec un nul 0-0 à la maison. Un souvenir qui est toujours bien présent chez Noémie Carage, revenue au DFCO cet été et formée à l’OL. "On avait vécu un début de saison difficile. C'était vraiment incroyable la sensation qu'on avait pu avoir lors de ce match, se souvient la latérale. Sur le terrain, on sentait vraiment ce collectif. Comme si rien ne pouvait nous arriver. On avait les poteaux, la barre, notre gardienne faisait tous les arrêts, le pied qui trainait pour que ça sorte"

Ce samedi (17h), les Bourguignonnes signeraient bien pour ce point du nul. Pas sûr que l’OL l’entende de cette oreille.