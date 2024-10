Éliminatoires CAN 2025 : l’OL brille avec Niakhaté et Omari

Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Vendredi, deux joueurs de l’OL étaient engagés dans les éliminatoires de la CAN 2025. Tous deux titulaires, Moussa Niakhaté et Warmed Omari ont gagné avec leur sélection respective.

Heureusement que les trêves internationales sont là pour Warmed Omari. Cantonné au banc de touche ou aux tribunes depuis son arrivée à l’OL, le défenseur n’a toujours pas joué la moindre minute avec le club lyonnais. Alors, les trêves représentent une bouffée d’oxygène pour l’ancien Rennais. Ayant fait ses débuts en sélection avec les Comores pour le rassemblement de septembre, Omari s’est déjà imposé. Vendredi, le Lyonnais était titulaire dans le choc contre la Tunisie et a disputé 90 minutes. Sanctionné d’un carton jaune à la 84e, Omari a grandement participé au bel exploit comorien avec cette victoire 1-0 qui relance ce groupe A. Avec une victoire et deux nuls, les Comores reviennent à un point de leur adversaire du soir à mi-parcours de cette qualification de la CAN 2025.

Un clean-sheet pour Omari mais également pour Moussa Niakhaté avec le Sénégal. Mis sous pression par la victoire du Burkina Faso quelques heures plus tôt, les Lions de la Teranga n’ont pas failli face au Malawi. Il faut dire que le rouge de Munthali dès le quart d’heure de jeu a facilité les affaires sénégalaises. Malgré l’absence de sélectionneur suite au départ d’Aliou Cissé, le Sénégal a assuré avec une victoire 4-0. Titularisé aux côtés de Koulibaly, Niakhaté a joué l’intégralité de la rencontre.