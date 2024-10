L’OL féminin s’offre le quatre à la suite à Dijon (0-3)

Malgré une belle adversité dijonnaise, l’OL féminin a fait le travail ce samedi en Bourgogne (0-3). Les Lyonnaises s’imposent pour la quatrième fois en quatre matchs de championnat.

Les entre-deux ne sont jamais simples à appréhender et peuvent donner lieu à des surprises. Dans les rangs de Dijon, on espérait bien secrètement que la programmation de la rencontre entre deux matchs de Ligue des champions pousse l’OL à en mettre un peu moins. Malheureusement pour le DFCO, le sérieux a été de rigueur chez les Fenottes. Leader du championnat après trois victoires, la formation lyonnaise s’est offert un quatre à la suite (0-3) et garde plus que jamais les commandes de la Première Ligue. En faisant le break dès la première mi-temps, les joueuses de Joe Montemurro se sont évitées des maux de tête face à une équipe bourguignonne bien regroupée.

Les Fenottes se sont rendues le match facile

Le coach australien s’y attendait forcément et avait donc choisi de repasser en 3-4-3 afin d’apporter de la densité au milieu, mais aussi des solutions offensives face à un bloc compact. Dijon n’a clairement pas démérité et même eu une belle occasion franche après la demi-heure de jeu, mais l’OL avait déjà fait l’essentiel. Dès la 45e seconde, Däbritz avait allumé la première mèche, mais sa frappe a été trop croisée. C’est finalement en passant par les côtés plus que par l’axe que les Fenottes ont fait sauter le verrou adverse.

En manque de réussite face au but (5e, 32, 40e, 51e), Chawinga a malgré tout apporté sur les deux premiers buts lyonnais de cette mi-temps. En centrant fort, elle a poussé McGrady à marquer contre son camp sous la pression de Van de Donk (0-1, 14e). Ensuite, la Malawite décale bien Diani suite à un centre en retrait de Carpenter, dix minutes plus tard (0-2, 25e). Face à une valeureuse équipe de Dijon, l’OL a joué sa partition comme il l’entendait, à l’image de Marozsan toujours aussi fine techniquement.

De la rotation dans les rangs lyonnais

Les joueuses de Joe Montemurro ont géré, laissant ainsi à Dijon la possibilité d’attaquer, même si cela est resté plutôt timide. Laura Benkarth, pour sa première de la saison, n’a pas eu grand-chose à faire pendant 90 minutes. L’OL en position favorable, le staff a pu faire tourner. Wendie Renard n’a joué qu’une mi-temps, tandis que Kadidiatou Diani et Dzsenifer Marozsan sont sorties à l'heure de jeu, permettant ainsi à Alice Sombath et Eugénie Le Sommer de retrouver du temps de jeu.

L'attaquante, qui a récupéré le brassard à son entrée, a pensé y aller de son but à un peu moins de vingt minutes de la fin pour tuer les espoirs dijonnais même ce fut accordé à Däbritz. Qu'importe, ce 3-0 fut l'occasion pour Montemurro de donner encore un peu plus de rythme à Ada Hegerberg, qui a eu le droit à quinze minutes. Une victoire, un clean-sheet et une gestion de l'effectif, un samedi parfait pour l'OL.