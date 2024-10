Première Ligue : suivez Dijon - OL en direct

Ce samedi, l'OL féminin se déplace en Bourgogne pour affronter Dijon à Gaston Gérard. Suivez en direct à partir de 17h cette rencontre de la 4e journée de Première Ligue.

Les matchs s'enchaînent pour l'OL féminin. Ce samedi, les Fenottes disputent leur troisième match en une semaine face à Dijon. Après Montpellier et Galatasaray, tout en attendant le rendez-vous à Wolfsburg jeudi, les joueuses de Joe Montemurro veulent enchaîner un quatrième succès de suite en championnat. Sur la pelouse dijonnaise, l'entraîneur australien a quelque peu fait tourner son effectif, en repassant notamment à trois derrière. Pour suivre la rencontre entre l'OL et Dijon à partir de 17h, rendez-vous sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue